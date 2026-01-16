Giornale di Brescia
Musica

Festival di Concesio, tutto pronto per la finale del concorso canoro

Barbara Fenotti
Sabato 31 atto conclusivo della manifestazione giunta alla seconda edizione: 16 cantanti selezionati e una giuria d’eccellenza. Il Giornale di Brescia tra i media partner
  • La scorsa edizione del concorso canoro Festival di Concesio
    La scorsa edizione del concorso canoro Festival di Concesio - © www.giornaledibrescia.it
Sedici cantanti, una sola vittoria e una serata che si preannuncia di alto livello musicale. Sabato 31 gennaio alle 20 il Pala 53 di Concesio ospiterà la finalissima della seconda edizione del Festival di Concesio, appuntamento che punta a valorizzare nuovi talenti della canzone italiana e che vede tra i media partner anche il Giornale di Brescia.

L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è curato dalla Banda Musicale di Concesio con il sostegno del Comune. Sul palco saliranno i 16 artisti selezionati nel corso delle audizioni, pronti a contendersi il successo nella serata conclusiva.

A guidare il pubblico sarà una coppia ormai collaudata: Andrea Lombardi, presentatore radiofonico e televisivo, e Angela Scaramuzza, volto noto della conduzione televisiva. Ospite speciale della serata sarà Mariella Nava, cantautrice e autrice di grandi successi della musica italiana, che arricchirà la finale con la sua presenza.

La giuria

La giuria e il parterre degli ospiti vedranno protagonisti nomi di rilievo: Maria Teresa Reale, vincitrice di The Voice Senior 3, Vladi Tosetto, musicista e compositore per grandi artisti, Amedeo Bianchi, sassofonista, compositore e produttore discografico ed Elisa Rovida, cantante, autrice, compositrice e direttrice di coro.

Il Festival di Concesio, che vede come patron Stefano Peli, guarda anche al futuro: lo dimostra il percorso del vincitore della prima edizione, Piercesare Fagioli, in arte Pierc, che dopo il successo a Concesio si è classificato al quarto posto nell’ultima edizione di X Factor, confermando il valore di una manifestazione capace di intercettare talenti destinati a palcoscenici nazionali. E non si esclude una sua presenza il 31 gennaio.

Una serata di musica, spettacolo e nuove promesse che ribadisce il ruolo del Festival come vetrina per la canzone e come appuntamento ormai riconoscibile nel panorama culturale del territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Festival di Concesioconcorso canoroConcesio
  3. Ricarica la pagina se necessario