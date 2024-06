Gli eventi del weekend: dalle cene itineranti nella Bassa Bresciana alle passeggiate musicali

Benvenuta estate. Ora che il solstizio ha ufficializzato l’arrivo della stagione del buonumore resta solo da programmare il fine settimana in arrivo. La Festa della Musica invaderà il centro storico di Brescia e non solo portando con sé una buona dose di allegria tra appuntamenti musicali, intrattenimento e tante altre iniziative di contorno.

Mostre fotografiche, spettacoli esito di importanti laboratori teatrali, cene itineranti a base di specialità made in Brescia e grandi ospiti del panorama musicale italiano come il mitico Alex Britti.

Per conoscere l’elenco completi degli eventi si può consultare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Arte e cultura

La Sala ex Cavallerizza di via Fratelli Cairoli 9, in occasione del trentesimo anniversario di fondazione della Cooperativa GAiA SCS Onlus, ospita Pictures Of You, la prima data Nazionale della mostra fotografica visitabile per l’intero weekend e resa possibile grazie alla cooperazione di due noti collaboratori di Virgin Radio: Massimo Cotto, scrittore e giornalista, e Henry Ruggeri, fotografo. La mostra, inserita nel contesto della Festa della Musica, riunisce ben 60 opere a cura di Henry Ruggeri, una serie di scatti realizzata durante i numerosi concerti a cui ha partecipato e che ritraggono grandi icone della musica rock: dai Led Zeppelin a Billie Eilish. L’esposizione, inoltre, si integra con un’innovazione: un percorso multimediale che attraverso lo smartphone renderà possibile, per chi osserva l’opera, vivere un’esperienza interattiva. Ad arricchire maggiormente il tutto, la narrazione appassionata di Massimo Cotto che racconterà anche qualche aneddoto riguardante le star. L’esposizione è visitabile venerdì 21 giugno dalle 18:30 alle 22:30; sabato 22 e domenica 23 giugno dalle 15:00 alle 23:00.

Sul territorio

Al Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia, in via Musei 81 b, fa il suo ritorno Stasera?Museo! Food and drinks 2024, il tradizionale appuntamento estivo proposto da Fondazione Brescia Musei per un aperitivo immersi in una splendida cornice alle pendici del Cidneo. Questa è la giusta occasione per rilassarsi dopo una lunga giornata, immersi nel verde e circondati da opere d’arte contemporanea. Nelle serate di venerdì 21 e sabato 22 giugno, dalle 18 alle 24, si potrà scegliere tra una selezione di bevande alla carta, accompagnate da un servizio aperitivo di alta qualità, oppure approfittare della proposta del giorno food&drink. Per maggiori informazioni sui menù a disposizione visitare il link. Per prenotare un tavolo chiamare il numero 338 7745984, attivo tutti i giorni a partire dalle 14:00.

Padernello ha inventato un’iniziativa per coniugare i piaceri della buona tavola alla vita del suo rappresentativo e famoso Castello, domenica 23 giugno. Per Padernello a Tavola sta per arrivare una cena itinerante che farà tappa nei vari ristoranti della frazione di Borgo San Giacomo, per giungere infine al Castello di Padernello per l’ultima degustazione di un percorso tra i piatti tipici della Bassa Bresciana. Prendendo parte a questa esperienza sarà possibile scoprire molte prelibatezze del territorio attraverso materie prime di stagione e prodotti selezionati. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio de Il Ristorante La Bianca e la partenza dalla Cascina La Bassa, con ritiro della sacca porta bicchiere e il bicchiere (con cauzione 5 euro). Il percorso culinario include diversi "stop" gastronomici. Si partirà con un aperitivo presso Cascina La Bassa, seguito da un antipasto all’Osteria Aquila Rossa. I primi saranno serviti al Ristorante La Bianca, mentre i secondi alla Locanda del Vegnot. Al Castello di Padernello, infine, spazio al dolce e al caffè. La cena prevede l’acquisto preventivo di una Cartella Menu completa di aperitivo, antipasto, primo, secondo, dolce, caffè e vini in abbinamento per ogni persona al prezzo di 40€ a testa; 18€, invece, per i bambini fino ai 12 anni. Il pasto itinerante si svolgerà su tre turni: alle 19:30, alle 20:15 e alle 21:00. Per prenotazioni e maggiori informazioni sull’evento consultare il sito.

Musica

L’Istituto Salesiano S. Bernardino di via Palazzolo 1, a Chiari, ospita Alex Britti, cantautore, chitarrista e bluesman romano conosciuto per il suo stile che mescola rock, pop e blues. Venerdì 21 giugno, in occasione di Chiari Music Festival, il cantautore dai testi poetici si esibirà incantando e facendo sognare il pubblico con alcuni dei suoi singoli più celebri: da “Solo una volta (o tutta la vita)” a “Oggi sono io”. Ad aprire il concerto di uno degli ospiti più attesi della stagione, i Sacromud, band capitanata da Maurizio Pugno con uno stile all'incrocio tra blues rock pop. Il gruppo sta raccogliendo consensi in tutta Europa e a gennaio ha rappresentato l'Italia all'International Blues Challenge di Memphis. Il biglietto a posto unico costa 38,50€. Qui è possibile acquistare i biglietti. Apertura porte a partire dalle 18:30. Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 349 3589244, regia.admrwebradio@gmail.com.

Domenica 23 giugno la Rocca di Manerba accoglie Sinfonie Orto Botaniche, una serie di appuntamenti alla scoperta del patrimonio naturalistico della Riserva Naturale della Rocca di Manerba. Durante il prossimo incontro domenicale dal titolo "Fioritura e armonie musicali in estate" gli ospiti avranno modo di passeggiare ammirando il paesaggio circostante, accompagnati dalla musica dal vivo per scoprire una vegetazione rigogliosa, simbolo di grande biodiversità. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio Rocca, in via degli Alpini 8, a Manerba del Garda alle ore 9:00. L’esperienza avrà inizio alle 9:30 e si concluderà alle 12:00. Il costo a partecipante è di 15€, gratis per i bambini. Si consiglia un abbigliamento e delle calzature comode. Per le prenotazioni chiamare il numero 324 5966852 o scrivere una mail a info@prolocomanerba.it.

Spettacoli, film e teatro

Il Quartiere Primo Maggio di via Rose di Sotto accoglie Antigone, lo spettacolo esito del laboratorio Varcare La Soglia di Teatro19 che vede la partecipazione di Mariele Bianchetti, Ferlyn Bragss, Giorgio Minelli, Andrea Mondini, Bianca Maccioni, Christian Moraschi, Katia Mordenti, Flavio Quesquen, Leonardo Rubagotti e Martina Savio. In scena anche gli allievi e le allieve del Laboratorio di Sperimentazione e Ricerca di Teatro19. Lo spettacolo si svolgerà nel giardino antistante il condominio di via Rose di Sotto, all’altezza del numero 51, a partire dalle 19, venerdì 21 e domenica 23 giugno. In scena una tragedia greca, riscritta, che racconta la storia di Antigone, ribelle, pazza, oppositiva e mitomane. A darle voce saranno coetanei e coetanee distanti anni luce nel tempo i cui cuori, però, battono all’unisono. L’ingresso è libero. Per informazioni chiamare il numero 327 7596755 o scrivere una mail a info@teatro19.com.