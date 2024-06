A Brescia torna la «Festa della musica»: 72 palchi per tutti i generi

Sabato 22 giugno, a Brescia, la «Festa della musica» torna protagonista con la sua decima edizione. Dalle 10 a mezzanotte la città sarà animata da suoni, colori e tanta energia musicale, coinvolgendo persone di tutte le età e gusti musicali.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Brescia e con il contributo di Bper Banca, Fondazione Cariplo e Fondazione Asm. Settantadue palchi sparsi per la città, 3200 musicisti iscritti e oltre 100 volontari coinvolti: la «Festa della musica» è una manifestazione inclusiva che celebra ogni generazione e ogni genere musicale. Dal jazz al pop, dal rock al blues, dal tango al rap, ci sarà spazio per tutti i gusti.

Boom di iscrizioni

L'edizione di quest'anno ha registrato un significativo aumento di iscrizioni, per un totale di circa 3200 musicisti e musiciste provenienti da 263 comuni e 41 province diverse. Un entusiasmo così diffuso che - fanno sapere gli organizzatori - per motivi logistici ed economici non è stato possibile accogliere tutti gli iscritti, sebbene la maggioranza delle richieste sia stata accolta.

Radio Bresciasette

Anche quest'anno Radio Bresciasette la racconterà in diretta, da corso Zanardelli, per l'intera durata della manifestazione. Protagoniste, oltre ai gruppi live, saranno le interviste agli artisti e agli altri ospiti.