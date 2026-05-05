«Gargnano che legge», la fiera è ancora più ricca: il programma

Dopo il successo di attenzione e di pubblico registrato dalla prima edizione, l’Assessorato alla Cultura ripropone anche quest’anno, con un programma ancora più ricco, la Fiera dell’editoria «Gargnano che legge» , in programma sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 18 , con ingresso gratuito.

La fiera

La Fiera ci porterà alla scoperta del panorama editoriale gardesano e non solo, e animerà due luoghi suggestivi del territorio comunale: l’antico chiostro della chiesa di San Francesco, all’ingresso del paese, ospiterà le case editrici partecipanti, presenti con articolate selezioni del loro catalogo, ma anche incontri con gli autori ed eventi musicali; nell’ex palazzo municipale, affacciato sul vecchio porticciolo e la piazza del paese, sarà invece allestita la sezione dedicata ai libri per bambini e ragazzi, oltre ad alcuni incontri.