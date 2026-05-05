«Gargnano che legge», la fiera è ancora più ricca: il programma

Dopo il successo di attenzione e di pubblico registrato dalla prima edizione, l’Assessorato alla Cultura ripropone anche quest’anno, con un programma ancora più ricco, la Fiera dell’editoria «Gargnano che legge», in programma sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito.
La fiera
La Fiera ci porterà alla scoperta del panorama editoriale gardesano e non solo, e animerà due luoghi suggestivi del territorio comunale: l’antico chiostro della chiesa di San Francesco, all’ingresso del paese, ospiterà le case editrici partecipanti, presenti con articolate selezioni del loro catalogo, ma anche incontri con gli autori ed eventi musicali; nell’ex palazzo municipale, affacciato sul vecchio porticciolo e la piazza del paese, sarà invece allestita la sezione dedicata ai libri per bambini e ragazzi, oltre ad alcuni incontri.
La scelta
«I libri – spiega l’assessore alla Cultura Fabiana Bonomini - sono uno strumento di partecipazione e crescita, favoriscono la circolazione delle idee. Per questo abbiamo voluto questa rassegna». Tra gli eventi in programma si segnala, sabato 30 alle 16 nell’ex palazzo municipale, la presentazione del romanzo «Le ottanta domande di Atena Ferraris» di Alice Basso. Dopo aver venduto mezzo milione di copie, Alice Basso è riuscita ancora una volta a creare una protagonista che è subito diventata la beniamina di tutti. A grande richiesta, torna quindi in libreria con una nuova, imperdibile avventura di Atena Ferraris.
Domenica 31, alle 16 nel Chiostro di San Francesco, la Fiera dell’editoria ospiterà inoltre le premiazioni del Premio letterario «Passeggiando tra le Limonaie da Lawrence ad oggi», concorso nazionale di narrativa italiana. Tra le altre iniziative si segnalano anche: domenica 31 alle 10.30 nell’ex palazzo municipale «Ci vuole orecchio!», laboratorio di lettura ad alta voce a cura di Silvia Visini, e alle 17 l’incontro «Giallisti a confronto: Enrico Giustacchini, Enrico Mirani, Fabrizio Senici».