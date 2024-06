Festa dell’Opera: alba in Castello, poi il pienone per «Robinson» al Grande

La lirica torna protagonista in città con la Festa dell'Opera. Promossa da Fondazione del Teatro Grande, con il sostegno del Comune di Brescia e del Ministero della Cultura, l'iniziativa porta all'esterno e in luoghi insoliti il melodramma, avvicinandolo al pubblico.

Al centro dell'edizione di quest'anno c'è la «Madama Butterfly» di Giacomo Puccini, a 120 anni dalla fortunata rappresentazione al Teatro Grande nel 1904. Anche per questo motivo, la Festa è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come uno dei «Progetti Speciali per gli anniversari pucciniani».

Al Grande

Festa dell'Opera, al Teatro Grande la prima di «Robinson» - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Uno degli eventi di punta è il nuovo allestimento (prodotto dalla Fondazione del Teatro Grande e con regia di Manuel Renga) di «Robinson», tratto dal romanzo di Daniel Defoe, pensato per le famiglie (ma non solo): la prima replica delle 11 ha riempito la platea, e così farà molto probabilmente anche nel pomeriggio (una seconda recita è prevista alle 15.30). L’opera contemporanea di Carlo Boccadoro è deliziosa: moderna nelle scenografie, buffa e coinvolgente nello svolgimento, fine nei rimandi alla lirica della tradizione.

All’alba

Festa dell'Opera, in Castello va in scena «Arie di luce» - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Un’alba leggermente nuvolosa ha accolto le duecento persone che alle 5.15 sono salite alla Torre Mirabella in Castello: l’appuntamento è il primo della Festa dell’Opera 2024, che dopo l’anteprima di venerdì 7 giugno entra nel vivo con oltre cinquanta eventi gratuiti disseminati per la città. Le «Arie di luce» sul Cidneo - una selezione di brani celebri di Puccini, Mascagni, Massenet, Purcell e Verdi - sono state interpretate da Silvia Spessot ed Eleonora Filipponi, accompagnate dal piano di Alessandro Trebeschi e dall’Ensemble Bazzini Consort.

Il pienone era previsto: Fondazione del Teatro Grande, ente organizzatore della Festa con il supporto di Comune di Brescia e Ministero della Cultura, aveva chiuso le prenotazioni telefoniche appena dopo averle aperte, tante erano state le richieste. Dopo il concerto - molto delicato e suggestivo - pubblico, cantanti e personale hanno fatto colazione insieme nel parco davanti alla Torre. E suggestiva è stata anche l’accoglienza: gli spettatori sono stati guidati da un corridoio di candele a terra, molto gradito e scenografico.

Il programma

La mattinata prosegue con i micro concerti di trenta minuti a Palazzo Fenaroli Avogadro, ora Bettoni Cazzago (in Via Marsala): fino alle 12.30 le note di Tosca, La Bohème ed Edgar sono interpretate da Yijia Zhong e Bao Chenghai, sul flauto di Francesco Guarnieri e sulla chitarra di Matteo Murari.

Non mancheranno i classici appuntamenti: quello con l’opera in filodiffusione in metropolitana, con l’Operacar, con Opera Jukebox… E in collaborazione con BiciBrescia, Brescia Mobilità e FIAB Brescia si potrà partecipare a «Opera bici», tour in bicicletta tra le vie della città in compagnia dei cantanti della Festa.

Chiuderà la giornata, alle 23.45 presso il Tempio Capitolino, il «Gran finale al Tempio». L’Orchestra Bazzini Consort diretta dal Maestro Alberto Zanardi,accompagnerà le voci dei cantanti e delle cantanti che si sono esibiti nella Festa dell’Opera in un programma che, di nuovo, renderà omaggio a Puccini.