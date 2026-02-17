La festa per i 49 anni di Radio Bresciasette: lunga diretta con 100 ospiti

Una candelina al mezzo secolo: è una giornata di festa senza pause ad animare oggi gli studi di via Solferino per il quarantanovesimo compleanno di Radio Bresciasette. Una diretta continua dalle 9 alle 21, con tanti conduttori ad alternarsi ai microfoni per portare nelle case, negli uffici e nelle automobili dei bresciani un centinaio di ospiti dal mondo dello spettacolo, dello sport, della politica, delle associazioni e del mondo della cultura di Brescia e provincia.

Leggi anche Radio Bresciasette compie 49 anni: 12 ore di diretta e 100 ospiti

Con Alex Rusconi e Marina Brognoli

Gli ospiti di Alex Rusconi e Marina Brognoli - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

A dare il la ai microfoni, con la conduzione di Alex Rusconi e Marina Brognoli, è stato l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Giorgio Maione, che ha raccontato di una «sempre più crescente sensibilità nei confronti dei temi della sostenibilità da parte soprattutto dei giovani: un tema che va al di là dello schieramento politico». Non è mancata anche una battuta sull’inizio della bonifica della Caffaro. «Risultato che rivendico con orgoglio: è una delle più importanti a livello europeo, che soddisfazione». A Maione è poi seguita la realtà dell’Avis, rappresentata dal presidente provinciale Francesco Piovani e dal consigliere regionale Gabriele Pagliarini, e poi spazio alla musica con Charlie Cinelli e allo sport con Marco Zambelli («con l’Union serve pazienza e tempo, ma vedo un gruppo che sta diventando sempre più Brescia»).

La sindaca Laura Castelletti con la direttrice artistica Maddalena Damini - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Un augurio speciale anche dalla sindaca Laura Castelletti: «Radio Bresciasette è cresciuta insieme a Brescia: avete saputo raccontarne i momenti drammatici e quelli più belli. Grazie anche al vostro ruolo nella Festa della Musica, che avete accompagnato dall’edizione numero uno». Il rapporto tra la prima cittadina e la musica? «Senza non so stare». Ai microfoni è poi arrivata la presidente di 1000 Miglia, Beatrice Saottini. «La magia della nostra corsa può esserci solo in Italia e solo partendo e finendo a Brescia: siamo un evento radicato a questo pubblico e all’italianità, imprescindibile». La fascia oraria si è conclusa con il tavolo tutto al femminile con la presidente di Uisp Brescia Paola Vasta, che ha lanciato la Corsa Rosa, in programma il primo marzo, e Nicoletta Bontempi ed Eliana Valenti di Provincia di Brescia Eventi.

Spazio poi alla palla a spicchi: mentre la sua Germani si prepara domani a scendere in campo per i quarti di finale di Coppa Italia contro Udine, anche Graziella Bragaglio è passata per un saluto. «Che entusiasmo incredibile che ha in questo momento Brescia per la pallacanestro, ora testa a Torino, ci stiamo mantenendo in testa alla classifica da inizio anno: che momento magico. Il basket è uno sport per persone intelligenti, si gioca tutto in 24” nei quali si assiste a qualcosa di estremamente adrenalinico, con una tensione costante: è bello vedere come la città abbia scoperto finalmente la pallacanestro».

Con Maddalena Damini

Il direttore artistico Maddalena Damini con i suoi ospiti - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Dalla palla a spicchi al campo da calcio, in dialogo con Maddalena Damini il microfono ha accolto le parole del presidente di Union Brescia Giuseppe Pasini. «Buon compleanno, quando è nata questa radio io avevo già sedici anni, sono un ascoltatore di musica». Un po’ di rammarico per la sconfitta di ieri sera contro la Pergolettese, ma anche tanto orgoglio per una piazza che ha subito risposto presente. «Siamo fieri di esserci risollevati dalle ceneri del Brescia Calcio, sentiamo l’orgoglio della città e il calore dei tifosi, mi dispiace perdere soprattutto perché non voglio deludere loro». Due parole anche sui valori portati avanti nel progetto, a partire dai giovani, «primo punto dell’agenda e nostro futuro: vogliamo ricreare un settore giovanile attrattivo e nel quale gli atleti non siano più preda di altre squadre vicine. Abbiamo 4 centri di formazione, 16 affiliati, una partnership con il Brescia femminile, e ora siamo in trattative per Torbole. Come è nato il progetto quest’estate? È stato inaspettato: è servito un mix di ragionamento e istinto».

Con Federica Signorelli e Davide Briosi

Passaggio poi alla conduzione di Federica Signorelli e Davide Briosi, che hanno dato il la con il duo inedito di Emanuele Moraschini, presidente della provincia di Brescia, e con Andrea Bartolozzi, dg della Centrale del Latte. A loro è seguita un’altra coppia tra sport e cultura: Andrea Vesco, leggenda della Mille Miglia e organizzatore della Winter Marathon, e Fabio Perletti, che ha raccontato dell’annuale e sempre atteso appuntamento di Librixia, che quest’anno taglierà il traguardo della tredicesima edizione.

Si è poi parlato di Corri per Brescia con Fabio Bonometti e Mario Visentini, per poi raccontare delle iniziative del Comune attraverso le parole dell’assessore Andrea Poli. La musica è poi esplosa nelle parole e nella voce della soprano Alessia Pintossi, arrivata in diretta con il brano «Crono», in coppia con Umberto Marzini, direttore di Elnos Shopping, che ha parlato del rapporto tra la sua realtà e giovani e dell’esigenza «di tornare sempre più ad un rapporto personale, che bello vedere i rapporti umani».

Gli ospiti di Federica Signorelli e Davide Briosi - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Lo sport è tornato poi con i ragazzi dell’Atlantide: i Tucani si sono presentati con il viceallenatore Simone Tiberti, il capitano Oreste Cavuto e il nuovo palleggiatore Filippo Mancini. Dopo una breve chiacchierata sulla musica – «in spogliatoio ci tocca ascoltare Bello Figo – ha riso Cavuto –, porta bene, era stata approvata da Simone (Tiberti ndr.) lo scoro anno quando giocava, ora ci tocca» – i ragazzi hanno poi parlato della stagione e delle aspettative per questa stagione.

Si è poi passati a parlare di associazioni e comunità con Anna Tomasoni e Ilaria Mancini di Centro Servizi Volontariato Brescia, che hanno raccontato delle più di 3mila associazioni che vengono settimanalmente raccontate in radio ogni martedì. Parola poi a Marco Tedoldi di Rari come Franci e Maria Francesca Crea di Saverio Crea Odv per un excursus importante e toccante su tema delle malattie rare nei piccoli pazienti, tema che entrambe le associazioni, ora profondamente connesse, affrontano con numerosi eventi per la raccolta fondi sul tema. Si è poi tornati alla musica insieme a Matteo Faustini, con il delicato singolo Il girasole innamorato della luna, sul tema dell’omosessualità e Daniel Posniak, con la canzone Tutto da Rifare, che hanno chiuso il segmento mattutino.

Il pomeriggio

Festa di Radio Bresciasette, gli ospiti del pomeriggio - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Il pomeriggio si è aperto poi con la conduzione di Tony Biemmi e Ruggero Tavelli e di nuovo con la musica, portata ai microfoni da Daniele Gozzetti e Paolo Cavagnini, presidente dell’Ottava: musica, radio e amore per un trittico inscindibile. Dalle note al rettangolo verde: la palla – ed il microfono – è passata a Marco e Alfredo Zanetti e Giulio Rossi, che hanno raccontato dell’avventura, ormai partita per la sua seconda edizione, della Coppa Brescia, quest’anno al suo record di partecipazione assoluto. Si è poi brevemente tornati alla pallacanestro con Matteo Bonetti, che ha ripercorso con orgoglio gli anni della Pallacanestro Brescia e il magico momento che il basket sta vivendo in questi anni. «Il segreto? Mai passo più lungo della gamba e capacità di trasmettere entusiasmo e solidità».

Palla di nuovo alla musica con Ariel, Camilla e Maya, finaliste agli High School Musical Awards, per poi passare alla scienza con il professor Paolo Frata, vice presidente e comitato scientifico Lilt di Brescia, che ha parlato del miglioramento dei numeri nelle remissioni totali dei malati oncologici degli ultimi anni, lodando i grandi traguardi recenti dell’oncologia pediatrica e invitando tutti gli ascoltatori alla prossima edizione della Pigiama Run. Al tema sociale si è ricollegato poi il presidente di Ail Brescia Giuseppe Navoni, che ha chiuso la prima fascia pomeridiana.

Il microfono è poi passato nelle mani di Andrea Lombardi, che ha inaugurato il suo segmento con il Brescia Calcio femminile, presentato dalla presidente Clara Gorno e dalla centrocampista e vice capitana Serena Magri: la ribalta di uno sport considerato fino a qualche anno fa baluardo maschile che raccoglie finalmente risultati a tinte rosa, l’obiettivo nel mirino del ritorno in A e i premi a livello europeo che le bresciane raccoglieranno a marzo tra i tanti temi che sono stati affrontati. Assist poi a Vincenzo Regis, che a Radio Bresciasette è stato speaker – «e come sempre non escludo mai un ritorno» ha esordito ridendo –, che ha parlato dei suoi progetti futuri - «ma sono davvero troppo un perfezionista» – e i suoi esordi. Il primo amore? «La radio, assolutamente. Ho aperto la porta del primo studio e ho detto “basta, eccoci”». Dalla comicità all’illusione con «La corte dell’illusione»: ecco il giovanissimo prestigiatore Simone Daniel, diciassettenne e maestro del cubo di Rubik, e il mentalista Corrado Fogliarini, che hanno invitato gli ascoltatori il 10 maggio al festival dell’illusione, al quale saranno presenti tantissime discipline diverse di prestigiazione. Dopo di loro anche il mago di rilievo internazionale Erix Logan, professionista dal 1990, e la cultura ha continuato a far parlare di sé con la pittrice bresciana figurativa Cinzia Bevilacqua.