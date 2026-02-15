Radio Bresciasette compie 49 anni: 12 ore di diretta e 100 ospiti

Un centinaio di ospiti e una diretta di dodici ore per festeggiare un compleanno... quasi tondo. Radio Bresciasette compie 49 anni, e in attesa di celebrare il mezzo secolo a febbraio 2027, prepara una festa per il suo pubblico, invitando martedì 17 febbraio negli studi di via Solferino personalità del mondo dello spettacolo, naturalmente, ma anche dello sport, della politica, della società civile bresciana.

Tanti ospiti saranno graditi ritorni di chi ai microfoni dell’emittente dei bresciani ha raccontato la propria carriera, i propri successi e i progetti. Ma non mancheranno le novità e soprattutto il filo diretto con i radioascoltatori. A partire dalle t-shirt che saranno regalate ai più fedeli, mentre ad una ventina di ascoltatori sarà data l’opportunità di partecipare al momento clou della giornata: alle 17 ci sarà il taglio della torta, assieme allo staff, alla direttrice artistica Maddalena Damini, alla direttrice del gruppo editoriale Nunzia Vallini, ai presidenti di Editoriale Bresciana Pierpaolo Camadini e di Teletutto Giovanni Nulli. Ma l’intera giornata sarà ricca di ospiti e di sorprese.

In mattinata

Dalle 9 alle 11 la conduzione sarà affidata ad Alex Rusconi e Marina Brognoli. Tanti gli ospiti: Francesco Piovani presidente di Avis provinciale e Gabriele Pagliarini consigliere regionale e nazionale di Avis; poi l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Giorgio Maione, il cantautore Charlie Cinelli, la sindaca di Brescia Laura Castelletti, la presidente di Uisp Brescia Paola Vasta. Dalla politica allo sport e allo spettacolo, con Marco Zambelli ex capitano del Brescia e attuale direttore tecnico e club manager di Voluntas Brescia e il direttore del Centro Teatrale Bresciano Gianmario Bandera. Ancora, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, Nicoletta Bontempi ed Eliana Valenti di Provincia di Brescia Eventi, Beatrice Saottini presidente di 1000 Miglia srl.

Dalle 11 alle 13 il timone passa a Davide Briosi e Federica Signorelli. Gli ospiti: Andrea Vesco più volte vincitore della Mille Miglia e organizzatore di Winter Marathon, Anna Tomasnoi e Ilaria Mancini del Centro Servizi Volontariato di Brescia. Poi il presidente di Union Brescia Giuseppe Pasini, Marco Tedoldi dell’associazione benefica Raricomefranci e Maria Francesca Crea di Saverio Crea odv, Andrea Bartolozzi dg di Centrale del Latte, Graziella Bragaglio presidente di Pallacanestro Brescia, Fabio Bonometti e Mario Visentini di Corri x Brescia, il cantautore Matteo Faustini, Fabio Perletti per Librixia, Andrea Poli assessore cittadino alle Attività produttive e turismo, il soprano Alessia Pintossi. Poi Maria Luisa Garatti, Mariella Faustinoni e Loretta Pagliarini di Brescia Art Marathon e Insuperabile, il cantautore Daniele Gozzetti, Umberto Marzini direttore di Elnòs Shopping, e una rappresentanza della Atlantide Pallavolo.

Nel pomeriggio

Dalle 13 alle 15 a fare gli onori di casa saranno Tony Biemmi e Ruggero Tavelli. Gli ospiti: Paolo Cavagnini presidente dell’Ottava; Marco e Alfredo Zanetti con Giulio Rossi per Coppa Brescia, Matteo Bonetti di pallacanestro Brescia, Giuseppe Navoni presidente AIL Brescia. Poi Ariel, Camilla e Maya finaliste di High School Music Awards, Paolo Frata vicepresidente di LILT Brescia, il cantante Daniel Posniak, la presidente di Brescia Calcio Femminile Clara Gorno con una rappresentanza.

Dalle 15 alle 17 in studio Andrea Lombardi. Interverranno l’attore Vincenzo Regis, la Corte dell’illusione con Davide Capuano, Corrado Fogliarini, Claudio Donna e Simone Daniel, la cantante Elisa Rovida con il chitarrista Eugenio Curti, la pittrice Cinzia Bevilacqua, l’ad di Gruppo Foppa Giovanni Lodrini e la dg Benedetta Albini, lo stage manager Diego Spagnoli, il cantautore Dan Martinazzi.

Maddalena Damini, direttrice artistica di Radio Bresciasette - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Dalle 17.30 alle 19 la conduzione sarà affidata alla direttrice Maddalena Damini con Fabrizio Valli. Ospiti il tenore Paolo Delai, Andrea Nember di Nanni Nember srl, il disegnatore e fumettista Gigi «Sime» Simeoni, Fabio e Paola Filippini di Filippini Moto, Alessandro Cantoni assessore allo Sport del Comune di Brescia, Deborah Massari assessore regionale al Turismo, Federico Bicelli campione paralimpico nuoto, Alberto Belgesto presidente di Festa della Musica, Simona Tironi assessore regionale all’Istruzione, formazione e lavoro, il duo di cantautori The Crowsroads, Fabio Rolfi vice presidente della Provincia.