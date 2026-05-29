Weekend e ponte del 2 giugno: gli eventi a Brescia e provincia

Il fine settimana bresciano porterà sul territorio numerosi appuntamenti tra cultura, spettacolo, musica e natura. Dai festival dedicati ai libri e al cinema agli eventi outdoor immersi nella natura, passando per comicità, blues e cosplay, Brescia e provincia offrono occasioni per tutti i gusti e tutte le età. Ecco una selezione degli eventi più interessanti in programma per vivere al meglio il weekend e il ponte del 2 giugno, selezionati da aBrescia , l’agenda online del Giornale di Brescia .

Venerdì 29 maggio, dalle 20, il Parco Gallo di Brescia ospiterà Cena Filologicamente Scorretta, un appuntamento che mescola teatro, ironia e gastronomia con una cena-spettacolo capace di sorprendere il pubblico tra libri immaginari, ricette surreali e improbabili citazioni di grandi chef, in un’atmosfera leggera e divertente, dove i grandi classici verranno reinventati con creatività e humour.

Il costo della cena è di 35 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile contattare il numero 348 7580775 o scrivere a info@igirasoli.eu.

A Gargnano torna la fiera dell’editoria indipendente

Nel fine settimana si terrà la seconda edizione di Gargnano che legge, la manifestazione dedicata all’editoria indipendente. Sabato 30 e domenica 31 maggio il Chiostro di San Francesco e l’ex Palazzo Municipale di piazza Feltrinelli si trasformeranno in un punto di incontro per lettori, autori ed editori, animando il centro storico con appuntamenti culturali e proposte per tutte le età.

Non mancheranno momenti di confronto con gli autori, dibattiti culturali, laboratori e iniziative dedicate ai bambini. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 e sarà a ingresso libero. Per info: cultura@comune.gargnano.bs.it, 0365 7988305.

Cinque giorni tra natura, incontri e pratiche outdoor in Val Saviore

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno la Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell’Adamello, ospiterà la seconda edizione di Corpo Montagna, il festival dedicato alle pratiche outdoor. La Val Saviore diventerà un luogo di incontro aperto a escursionisti, famiglie, appassionati e curiosi, con un ricco calendario di esperienze gratuite immerse nella natura, con un programma che alternerà escursioni, incontri, musica e laboratori, con attività che spaziano dalla cianotipia alla slackline, dall’arrampicata al forest bathing.

Tutte le iniziative saranno gratuite, ma per alcune attività è richiesta la prenotazione. Cliccare qui per il programma completo. Per info: casadelparcoadamello, 344 0883080.

Due serate di grande blues all’Area Feste di Cologne

Torna il Festival Blues di Cologne, sabato 30 e domenica 31 maggio. L’Area Feste di via Corioni ospiterà due serate all’insegna della musica dal vivo con artisti e band pronti ad animare il palco a partire dalle 19. Il programma di sabato vedrà protagonisti i The Strange Brew (Electric blues), seguiti dai The Bluesville (Absolute Friendship Tour).

Domenica spazio invece al ritorno della storica Treves Blues Band, uno dei nomi più noti del panorama blues italiano, preceduta dall’esibizione dei Mint Julep 4tet. L’evento, a ingresso libero, offrirà musica, servizio bar e cucina.

Mo.Ca dedica una giornata al cinema e all’audiovisivo

Sabato 30 maggio il Mo.Ca accoglierà Scena 1, Take 1: Mo.Ca Cinema!, una maratona di eventi per celebrare la nascita del nuovo dipartimento dedicato al cinema e all’audiovisivo. Dalle 11 fino a mezzanotte, gli spazi di via Moretto 78 si trasformeranno in una vera e propria casa del cinema a cielo aperto, animata da appuntamenti diffusi e attività per il pubblico.

Per tutta la giornata il palazzo ospiterà proiezioni, performance, musica dal vivo, laboratori, incontri e installazioni, in un percorso che coinvolgerà ogni ambiente della struttura. Non mancheranno inoltre riviste, banchetti, aperitivi e concerti. L’ingresso è libero. Cliccare qui per il programma completo. Per saperne di più: info@morettocavour.com, 030 2978831.

Giampiero Mughini ospite al Vittoriale per un viaggio tra storia e libri

Domenica 31 maggio il Vittoriale degli Italiani ospiterà Giampiero Mughini per l’incontro dal titolo «La storia attraverso i libri», alle 11.30 nell’Auditorium del complesso monumentale di Gardone Riviera. Mughini guiderà il pubblico in una riflessione sul rapporto tra memoria, lettura e interpretazione della storia, raccontando il valore della sua biblioteca personale di oltre ventimila volumi.

I libri diventeranno così strumenti per attraversare il Novecento e comprendere le complessità del presente, non semplici oggetti da collezione ma veri custodi di memoria e pensiero critico. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. Per info rivolgersi ai seguenti contatti: info@vittoriale.it, 0365 296511.

Giovanni Vernia torna a Brescia con il nuovo show «Sbrilluccicoso Edition»

Venerdì 29 maggio il Teatro Clerici ospiterà Giovanni Vernia con il suo nuovo spettacolo Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition, in programma alle 21.15. Conosciuto per i personaggi che lo hanno reso popolare tra televisione, teatro e web, Vernia porterà sul palco un racconto ironico e personale, ripercorrendo le origini della sua comicità. Lo spettacolo intreccia episodi autobiografici, ricordi d’infanzia e riflessioni sui tic e le contraddizioni della società contemporanea, alternando monologhi, imitazioni, musica e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Il Castello di Brescia si trasforma nel regno di cosplay e fumetti

Sabato 30 e domenica 31 maggio il Castello di Brescia accoglierà la quarta edizione del BS COS COM, il festival dedicato al mondo del fumetto, del cosplay, degli anime e del fantasy. Per due giorni il castello si trasformerà in un grande villaggio a tema con stand, aree espositive, spettacoli, giochi e attività pensate per appassionati e curiosi di tutte le età.

L’edizione 2026 porterà un ampliamento degli spazi coinvolgendo l’intero complesso del castello, con cosplay community, artist alley, giochi da tavolo, workshop e spettacoli di musica e danza, tra cui il «K-POP Demon Hunters Dance & Cosplay Show Tribute». I biglietti sono disponibili anche online. Per saperne di più scrivere a info@welovecastello.it.