Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
Cultura

Parole, note e trekking seguendo le orme di San Francesco

Arte, note e trekking naturalistici si uniscono in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi
Un ritratto di San Francesco d’Assisi © www.giornaledibrescia.it
Un ritratto di San Francesco d’Assisi © www.giornaledibrescia.it

Arte, note e trekking naturalistici si uniscono in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il Comune di Brescia e il Museo di scienze naturali promuovono la rassegna «San Francesco a Brescia. Arte, libri, luoghi e musica». Il programma propone diverse attività per riscoprire la figura di Francesco e le tracce della presenza francescana nel nostro territorio.

Ad aprire le danze sarà la mostra «Libri dal convento di San Francesco d’Assisi di Brescia alla Biblioteca Queriniana» dall’1 al 24 ottobre a cura di Ennio Ferraglio.

Seguiranno per tutto il mese di ottobre quattro conferenze (tutte alle 18): oggi la prima: «L’iconografia di San Francesco nel territorio bresciano», parlerà Mario Marubbi. Il 12 seguirà Giuseppe Fusari: «San Francesco in immagini: come l’arte interpreta la santità». Il 15 Ennio Ferraglio interverrà su «San Francesco e i libri». Infine il 21 «I luoghi francescani di Brescia» con Maco G. Palladino.

Per quanto riguarda la musica verrà dedicato al poverello di Assisi il concerto «Canti sul cammino di San Francesco» a cura di Discantus il 24 ottobre alle 18 al Coro delle monache di Santa Giulia.

Per gli appassionati di escursioni nella natura sono in programma tre trekking gratuiti e su prenotazione tramite il sito: https://short-url.cc/1EQVU. Il primo: trekking naturalistico sui luoghi francescani del parco delle colline: Monte Delma e convento di Saiano, il 10 dalle 14.30 alle 17.30. Il 24 ottobre dalle 9 alle 17 trekking urbano alla scoperta dei luoghi francescani di Brescia, attraverso una lettura ecologica del Cantico delle creature. E per ultimo il 14 novembre dalle 14.30 alle 17.30 il trekking naturalistico sui luoghi francescani del parco delle colline: Monte Regogna e convento di Rezzato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
San Francesco

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...