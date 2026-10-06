Parole, note e trekking seguendo le orme di San Francesco

Arte, note e trekking naturalistici si uniscono in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il Comune di Brescia e il Museo di scienze naturali promuovono la rassegna «San Francesco a Brescia. Arte, libri, luoghi e musica». Il programma propone diverse attività per riscoprire la figura di Francesco e le tracce della presenza francescana nel nostro territorio.
Ad aprire le danze sarà la mostra «Libri dal convento di San Francesco d’Assisi di Brescia alla Biblioteca Queriniana» dall’1 al 24 ottobre a cura di Ennio Ferraglio.
Seguiranno per tutto il mese di ottobre quattro conferenze (tutte alle 18): oggi la prima: «L’iconografia di San Francesco nel territorio bresciano», parlerà Mario Marubbi. Il 12 seguirà Giuseppe Fusari: «San Francesco in immagini: come l’arte interpreta la santità». Il 15 Ennio Ferraglio interverrà su «San Francesco e i libri». Infine il 21 «I luoghi francescani di Brescia» con Maco G. Palladino.
Per quanto riguarda la musica verrà dedicato al poverello di Assisi il concerto «Canti sul cammino di San Francesco» a cura di Discantus il 24 ottobre alle 18 al Coro delle monache di Santa Giulia.
Per gli appassionati di escursioni nella natura sono in programma tre trekking gratuiti e su prenotazione tramite il sito: https://short-url.cc/1EQVU. Il primo: trekking naturalistico sui luoghi francescani del parco delle colline: Monte Delma e convento di Saiano, il 10 dalle 14.30 alle 17.30. Il 24 ottobre dalle 9 alle 17 trekking urbano alla scoperta dei luoghi francescani di Brescia, attraverso una lettura ecologica del Cantico delle creature. E per ultimo il 14 novembre dalle 14.30 alle 17.30 il trekking naturalistico sui luoghi francescani del parco delle colline: Monte Regogna e convento di Rezzato.