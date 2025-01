Beatles, TikToker o tante candele: gli eventi del weekend

Tra mostre fotografiche che raccontano la storia e l'identità di luoghi lontani e spettacoli teatrali che mescolano riflessione e divertimento, questo fine settimana offre molte opportunità per vivere momenti di cultura e intrattenimento. Dalla magia delle composizioni di Ennio Morricone, e dai ricordi dell'inverno del 1985 alle storie di resilienza del «Circo Capovolto», fino alle iniziative solidali come l'Alzheimer Café: Brescia e provincia propongono eventi per tutti i gusti.

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili da venerdì 17 a domenica 19 gennaio. Per ulteriori dettagli, aggiornamenti e per scoprire molti altri eventi in programma sul territorio potete consultate aBrescia, l'agenda online del Giornale di Brescia.

Arte e cultura

I Beatles

La mostra «Yesterday» celebra l’eredità culturale dei Beatles in occasione del 60esimo anniversario dei loro concerti in Italia. Attraverso una selezione di fotografie firmate da grandi autori e agenzie italiane, l’esposizione rievoca alcuni dei momenti che hanno segnato la storia musicale internazionale. La mostra è visitabile gratuitamente al Macof-Centro della fotografia italiana (via Moretto 78 in città) per tutto il weekend e fino al 22 marzo, con orario di apertura dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni: visitare il sito Museo della Fotografia, scrivere a info@macof.it o chiamare il numero 366.3804795.

Gli amanti dell'arte, e dei gatti, non possono perdere la mostra «Gatti e altri felini». L'esposizione offre una prospettiva sulla rappresentazione dei felini attraverso diverse opere artistiche, in un percorso che abbraccia culture e periodi diversi: dal Giappone del XIX e XX secolo fino all'arte contemporanea. L’esposizione è visitabile gratuitamente alla Galleria dell'Incisione di Brescia (via Bezzecca 4 in città) per tutto il weekend, e fino al 31 gennaio. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni: visitare il sito Galleria dell'Incisione, scrivere a galleria@incisione.com o chiamare il numero 030.304690.

Sono trascorsi quarant’anni dalla Grande Nevicata del 1985. Nelle proposte per questo fine settimana, quindi, non poteva mancare l’occasione per rivivere uno degli eventi climatici più memorabili della città: «Mostre fotografiche: La grande nevicata del 1985» propone una selezione di scatti che raccontano come Brescia e i suoi abitanti affrontarono quell'inverno. L’esposizione è visitabile gratuitamente al Macof – Centro della fotografia italiana (Contrada Carmine 2/f in città) sabato 17 e domenica 18 gennaio, e fino al 2 febbraio. Gli orari di apertura sono: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e sabato e domenica dalle 16 alle 19. Per ulteriori informazioni: visitare il sito Museo della Fotografia, chiamare il numero 030.49137 o scrivere a museobrescia@museobrescia.net.

Spettacoli, film e teatro

Il tiktoker Andrea Di Raimo in arte Shamzy

Il celebre tiktoker toscano Shamzy (oltre 2 milioni di follower) porta a Brescia il suo spettacolo «Testa di Caos», un monologo che mescola ironia, riflessione e un pizzico di follia, raccontando le sue esperienze di vita e il mondo dei social media. L'evento si terrà sabato 18 gennaio alle 21 alle 20.30 al Teatro Santa Giulia (via Quinta 4 al Villaggio Prealpino). I biglietti sono disponibili su Ticketone e presso la biglietteria del teatro al prezzo di 28,75 euro.

Per gli appassionati di storie di resilienza, speranza e trasformazione personale: sabato 18 gennaio alle 21 il Teatro Le Muse di Flero (via Aldo Moro 109/A) propone «Il circo capovolto». Tratto dal romanzo di Milena Magnani, lo spettacolo racconta la storia di un circo caduto in disgrazia e della sua rinascita, attraverso la forza di chi non si arrende di fronte alle difficoltà. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni: visitare il sito teatrolaboratoriobrescia.net, scrivere a prenotazioni.lemuse@gmail.com o chiamare il numero 320.359376.

Incontri e convegni

Un'iniziativa dedicata a chi vive con la malattia di Alzheimer e ai loro familiari. L'«Alzheimer Café» di Brescia offre un luogo accogliente per condividere esperienze, ricevere supporto e partecipare a momenti di svago e socializzazione. L'evento, a ingresso libero e gratuito, è in programma sabato 18 gennaio dalle 15 alle 17.30 al Centro Diurno Achille Papa (via del Santellone 2 in città). È un'importante occasione per creare legami e trovare risorse utili per affrontare la malattia. Il programma dell’evento è sul sito di aBrescia. Per ulteriori informazioni: scrivere a info@alzheimerbrescia.it o chiamare lo 030.5311483.

Musica

Il concerto «Candlelight» è in programma al Teatro Der Mast

Per gli amanti della musica, sabato 18 gennaio alle 21.30, il Der Mast (via Giosuè Carducci 17/E, Brescia) ospita un emozionante concerto Candlelight dedicato alle composizioni di Ennio Morricone e ad altre celebri colonne sonore. L’evento si svolgerà in un’atmosfera unica, illuminata dalla luce di migliaia di candele, creando un’esperienza indimenticabile per i partecipanti. I biglietti sono disponibili su Feverup. Per ulteriori informazioni: visitare il sito di Der Mast o contattare il numero 030.2807593.

Per famiglie

Domenica 19 gennaio alle 17 nella Sala Togni di Gussago (via G. Peracchia 11) andrà in scena una rappresentazione teatrale, per grandi e piccini, dedicata al classico di Lewis Carroll «Alice nel Paese delle Meraviglie». Lo spettacolo, che ripercorre le avventure della giovane Alice nel suo viaggio attraverso il mondo immaginario, propone scenografie fantasiose, realizzate con materiali di riciclo, costumi colorati e una narrazione avvincente. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni chiamare lo 030.2522919.