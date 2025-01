Al Macof c’è una mostra sull’unico concerto dei Beatles in Italia

Il live dei Fab Four del 24 giugno 1965 al Vigorelli di Milano viene rievocato in «Yesterday» da 80 immagini e materiale d’epoca: l’esposizione a Brescia

I Beatles davanti al duomo di Milano - Foto Maria Vittoria Backhaus

«Yesterday», ovvero la fotografia della nostalgia. D’uno ieri che racconta gli ormai classici mitici Anni 60 qui simboleggiati dai Beatles che 60 anni fa furono in concerto per la prima e ultima volta in Italia. Fra memoria e iconografia è un «come eravamo» la mostra «Yesterday» al Macof-Centro della fotografia italiana (Brescia, via Moretto 78) da sabato 11 gennaio (inaugurazione alle 18) al 22 marzo; che potrà piacere a chi all’epoca ancora non c’era, ma certamente emozionerà chi quella stagio