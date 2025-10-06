Giornale di Brescia
«Dolci e delizie della nonna», il ricettario è in edicola con il GdB

Oltre 60 ricette della tradizione casalinga: crostate, biscotti, dolci al cucchiaio, budini e preparazioni delle feste. Il volume è in edicola con il Giornale di Brescia a 7,90 euro, più il quotidiano
Pochi ingredienti, tanta semplicità e una dose generosa di dolcezza. Farina, zucchero, uova, burro e lievito sono alla base delle oltre 60 ricette raccolte nel volume «Dolci e delizie della nonna» (Editoriale Programma; pp.144), in edicola con il Giornale di Brescia al prezzo di 7,90 euro, più il quotidiano.

Un dolce ricettario

Tra le ricette anche la torta di mele
Un libro per tutti, dai principianti ai più esperti, che racconta passo dopo passo come preparare i migliori dolci della tradizione: grandi classici, crostate, biscotti, budini, dolci al cucchiaio e naturalmente i dolci delle feste – da Natale a Pasqua, fino al Carnevale.

Un viaggio goloso nella memoria e nei sapori di casa, con l'aggiunta di consigli pratici e curiosità raccontate da cinque simpatiche «nonne», protagoniste discrete tra una pagina e l’altra.

Dalla pasta frolla perfetta alla decorazione che fa invidia alle pasticcerie, ogni sezione è pensata per accompagnare il lettore tra profumi, sapori e ricordi: un impasto di saperi casalinghi che trasforma ogni dolce in un gesto d’amore.

Tra le ricette: castagnaccio, ciambellone bicolore, amaretti, budino alla crema, crostate tradizionali e tante varianti. Una raccolta che profuma di forno acceso, zucchero a velo e merenda fatta in casa.

Come acquistarlo

«Dolci e delizie della nonna» è disponibile in tutte le edicole al prezzo di 7,90 euro, oltre al costo del Giornale di Brescia. Un’occasione per portare a casa un volume ricco di sapori autentici, consigli pratici e ricette senza tempo, perfetto da tenere in cucina o da regalare.

Argomenti
libri in edicolaricettario
