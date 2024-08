Tutti a tavola con Omero

Fabrizio Galvagni

Cügià, perù e mantì… Non pochi degli oggetti sparsi sulle nostre tovaglie vengono dall’Ellade

1 ' di lettura

«Lo studio del greco e del latino è importante perché molti termini della scienza e della medicina derivano dalle lingue antiche!». Eh già, perché uno si studia le lingue classiche per cinque anni (e magari, se s’è preso la laurea, per altri cinque) per sapere da dove deriva la parola «otorinolaringoiatra», non per altro! E poi, per quel che riguarda il dialetto, la potenza etimologica del greco non la si misura in laboratorio o dal medico, ma… a tavola! Eh sì, perché non pochi degli oggetti spa