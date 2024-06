Tutte le varianti delle follie dialettali

Fabrizio Galvagni

Anche nel campo della pazzia il dialetto bresciano è in «polpozìscion»

Nel dialetto bresciano esistono molte parole per riferirsi alla pazzia - Foto Unsplash

Nella Dialèktika del 17 marzo scorso Massimo Lanzini ricordava il luogo comune secondo cui «gli eschimesi avrebbero almeno dieci parole per indicare la neve» e che il bresciano, di contro, ne ha almeno altrettante per indicare gli escrementi: «Cose da pazzi!» verrebbe da dire. A proposito di pazzia, dobbiamo riconoscere che anche in questo campo il bresciano è in “polpozìscion”: quante volte ho sentito mia nonna, coi öcc föra del có, spiattellare in faccia al povero nonno l’inconsapevole climax: