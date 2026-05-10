Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika
Cultura
DialèktikaGDB+

Svelti, svelti… Ma senza fretta!

I modi di dire in dialetto che non possono proprio aspettare
Fabrizio Galvagni
Un orologio
Un orologio

«Onda su onda, il mare mi porterà / alla deriva ecc.…»: la scrisse Paolo Conte nel 1974. Le onde, anche quelle della canzone, continuano ad andare avanti e indietro senza fretta, incessantemente… Per dirla tutta, il bresciano la pensa diversamente e onda è vocabolo che da noi evoca proprio la fretta: Gh’o fat sö le scale de onda; som particc de onda

Di suo, il vocabolo è molto antico, risale al misterioso indoeuropeo (*wed/*ud) e rimanda comunque all’acqua. Tento di darmi ragione di questa parziale incongruenza (talvolta le onde del mare, infatti, corrono pure esse in fretta) pensando alle onde del fiume, che invece scivolano via veloci tra i sassi. Ogni lingua ha le sue espressioni per esprimere la fretta e la rapidità: dal francese à grande vitesse al russo strjemitjel’no, dallo spagnolo de toda prisa all’în graba del rumeno e così via. Indubbiamente però questo tutto nostro fà le robe de onda è originale.

Anche l’espressione a töta bira ha il suo perché. C’è la birra e verrebbe da pensare ad un’origine germanica; e invece si tratta della solita cantonata linguistica: l’espressione è probabilmente la deformazione del francese à toute bride (a tutta briglia). Infine, a metà tra la fretta e la rapidità, abbiamo la nostra bella locuzione en fresa en frisù, dove il secondo termine è la forma ingigantita del primo, segnata dal vezzo linguistico di maschilizzare tutto ciò che è più grande e più grosso. Così, senza fretta, abelàze abelazìne, siamo arrivati alla fine anche di questa dialèktika.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
dialetto bresciano

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Sostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&FuturaSostenibilità oltre dazi, rincari e geopolitica: l’incontro di GdB&Futura

Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.

ISCRIVITI
«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB«Birrifici artigianali bresciani»: la guida in edicola con il GdB

Il volume che racconta storia, tecnica e gusto delle birre del nostro territorio

SCOPRI DI PIÙ
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ