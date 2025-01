Suocere e suoceri nel dialetto bresciano: dalla «madóna» al «misier»

Fabrizio Galvagni

Quella che per i francesi èla belle mère, per i sudditi britannici la mother-in-law, da noi, oggi, senza tanti fronzoli, è la suocera

Canossi, citato domenica scorsa, ci ricorda, in apertura de La Madóna del Dutur, che le madóne le sta bé söi mür. E i poeti, si sa, hanno sempre ragione! Quella che per i francesi – forse un po’ ipocritamente – è la «mamma bella» (belle mère), per i sudditi britannici la «mamma secondo la legge» (mother-in-law), per gli ungheresi una «mammina» (anyós), da noi, oggi, senza tanti fronzoli, è la suocera. La suocera betonica qui giace L’uso del termine in bresciano è relativamente recente, ma i muta