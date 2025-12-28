«Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?» Chi, frugando nelle memorie della scuola, non ricorda il dialogo leopardiano di un venditore di almanacchi e di un passeggere? Ridendo e scherzando siamo di nuovo a fine anno! E come sarà l’anno nuovo?

Va’ a saperlo! Fatto tesoro della riflessione del poeta recanatese, ammettiamolo: il dialetto volava più basso e la saggezza popolare guardava piuttosto alla terra, da cui il mondo contadino traeva la vita e tutto. Ho ritrovato un antico proverbio che è un vero e proprio affresco di ogni anno che verrà: El fred dè zener, col bröt tep de fevrer, el gran vent de mars e el piöer duls de avril, el sguaz de magio e el bel méder de zögn, el bù bàter – trebbiare – e löi, cole acque de Tone, Piero, Giacom e en agost de buna stagiù el val piö de l’or de Salumù: un anno come si deve, che inanellasse, in giusta successione, sole e pioggia, freddo e caldo, valeva per il contadino più dell’oro del Re Salomone! (I nomi citati sono quelli di Sant’Antonio da Padova, 13 giugno; San Pietro, 29 giugno e San Giacomo, 25 luglio).

Ma la fine dell’anno è anche stagione di bilanci; ed ecco due altri proverbi che ci invitano alla saggezza: San Selvester el dis: «Parla mia mal del’an fin che no el se finis» (nel bene o nel male, non si può mai sapere). Ma c’è posto anche per un augurio positivo; e allora – ce lo ricorda l’Albrici – se per töt l’an l’è stada düra, a San Selvester fom buna ciüsüra. Buon 2026 a tutti!

