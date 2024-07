Quando il cocker passeggia nella vigna

Fabrizio Galvagni

Chi, almeno una volta nella vita, magari da bambino, non si è sentito rivolgere l’epiteto can de l’ùa (o anche óa)? Sì, ma che ha a che vedere il cane con l’uva?

1 ' di lettura

Un cocker sul prato - Foto Unsplash

Chi, almeno una volta nella vita, magari da bambino, non si è sentito rivolgere l’epiteto can de l’ùa (o anche óa)? Sì, ma che ha a che vedere il cane con l’uva? Chi è fuori posto? Siamo ancora una volta sui territori della paretimologia – che parolaccia! – quella “cosa” che inventiamo tutte le volte che attribuiamo a una parola origini più o meno fantasiose sulla base di somiglianze, analogie, suggestioni e che qui – a forsa de dai e dai! – è diventata patrimonio linguistico comune. In questo c