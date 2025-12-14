Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

In principio fu… el nigutì dele pene rose

Fabrizio Galvagni
Anche quando il nulla non è idea filosofica alta, ma prosaica assenza o mancanza di qualcosa, per esprimerne il concetto il dialetto ha bisogno di ricorrere all’immagine tangibile, di dare un corpo reale anche al nulla
Penne rosse
Penne rosse

La seconda parola della Bibbia, nel testo originale, è «creò» (barà), riferita ovviamente a Dio; subito dopo però incontriamo due vocaboli oscuri: tohu wa-bohu, buio e desolazione, il mondo com’era prima del fiat lux. Per i greci invece all’inizio (ma ci fu mai un inizio?) era il chaos, vuoto primordiale che precedette l’universo. Tohu wa-bohu o chaos, siamo di fronte al nulla, al non-essere, concetto che le antiche civiltà faticavano ad esprimere. Gh’ è scapada la sïèta! Va be’, per fortuna poi

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario