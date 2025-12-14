In principio fu… el nigutì dele pene rose

Anche quando il nulla non è idea filosofica alta, ma prosaica assenza o mancanza di qualcosa, per esprimerne il concetto il dialetto ha bisogno di ricorrere all’immagine tangibile, di dare un corpo reale anche al nulla

Penne rosse

La seconda parola della Bibbia, nel testo originale, è «creò» (barà), riferita ovviamente a Dio; subito dopo però incontriamo due vocaboli oscuri: tohu wa-bohu, buio e desolazione, il mondo com’era prima del fiat lux. Per i greci invece all’inizio (ma ci fu mai un inizio?) era il chaos, vuoto primordiale che precedette l’universo. Tohu wa-bohu o chaos, siamo di fronte al nulla, al non-essere, concetto che le antiche civiltà faticavano ad esprimere. Gh’ è scapada la sïèta! Va be’, per fortuna poi