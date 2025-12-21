Meglio la filosofica bertuldìna!

Natale – e chi non lo sa? – è tempo, tra l’altro, di dolci. La maggior parte dei dolci tradizionali, celebrati come patrimonio di arcane e ataviche saghe, più spesso è figlia della cronica povertà, sovrana nelle case dei nostri avi, frutto dell’improvvisazione e del filosofico principio che «si usa quel che c’è». Prendiamo ad esempio la bertuldìna (o anche bertulìna). Oggi la trovate celebrata come antico dolce tradizionale (ora cremasco, ora lodigiano, ora bresciano, ora genericamente lombardo). Da dove derivi la denominazione è difficile dirlo: come spesso accade quando c’è di mezzo un nome di persona (Bertoldo/a) ci imbattiamo nelle più fantasiose leggende: storie di re e servitori, di regine e di contadine... Di ricette ne circolano parecchie, spesso spurie o quantomeno adattate alle nostre palatali sensibilità.

In origine la bertuldìna è il semplice riciclo della minestra avanzata la sera prima (quelle poche volte che capitava!); le si aggiungevano uova, farina, zucchero (…stà mia esagerà, bundù, che el söcher s’el troa mia sota le séze!) e se ne facevano delle frittellone, o una frittatina.

Due aspetti curiosi: il primo è che si tratta di un piatto salato che diventa un dolce; la seconda sono le espressioni tràm mia ensema / fan mia sö / caven mia föra ena bertuldina! che il nostro piatto ha prodotto e che ha il significato di «non confondere le acque, non tentare di rimediare a un errore, improvvisando maldestramente versioni fantasiose e improbabili della questione che si sta trattando». Buon Natale a tutti.