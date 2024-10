Me ve ados en cringiamento!

Fabrizio Galvagni

Non so se l’abitudine sempre più diffusa di lardellare le nostre conversazioni con termini ed espressioni della lingua inglese sia un vezzo, un vizio o una necessità

«Cringe» viene usato per esprimere imbarazzo - Foto/Unsplash

Da vecchio boomer, prima mi faccio spiegare e poi vado a vedere: il filosofo Tonino Grifferio parla di «vergogna vicaria». Insomma, si è cringiati quando si prova un empatico im