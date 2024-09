Ma gh’è mia tat de stà alegher!

Ébol, brasöl e gambù… Pare che prima della fine del secolo almeno metà delle circa 7000 lingue parlate sul pianeta saranno estinte

Il dialetto scompare perché scompaiono i luoghi e le situazioni in cui si parla: come chi fila la lana in casa - Foto unsplash.com

Domanda: «Ma il dialetto è ancora vivo e vitale?» Cari i me pötei, a dila ciara, gh’è mia tat de stà alegher! Del resto, la questione non riguarda solo il bresciano; pare che prima della fine del secolo almeno metà delle circa 7000 lingue parlate sul pianeta saranno estinte; già oggi centinaia e centinaia di idiomi «minoritari» sono sul punto di sparire. Le cause? Si possono sintetizzare in un solo vocabolo: globalizzazione. «Ma quanto sopravviverà ancora il bresciano?» Domanda mal posta: non è