Ma fallo in dialetto!

Cantami o Diva del Pelide Achille… La ricordiamo tutti, vero? È l’apertura dell’Iliade, poema che inaugura la storia della letteratura occidentale (Il Fato ha voluto che nessuno abbia ancora tentato di tradurla in bresciano!). Nell’Iliade, com’è noto, il primo fra gli eroi è appunto Achille, guerriero forte e valoroso, ma soprattutto invulnerabile.

A proposito, come si tradurrebbe in bresciano invulnerabile? No, non ditemi invulnerabil, che Dialèktika sarebbe costretta a chiudere. Il termine, decisamente arcaico ma ben attestato dai dizionari più antichi, è engermàt: chi l’avrebbe mai detto che il nostro bresciano si permettesse tanto!?

E non è finita: ci sono anche engermà e engermadüra. Riporto pari pari la definizione del Vocabolario dei Seminaristi: Engermàt. (…) Lo pigliano ne’ loro poemi i poeti eroici per invulnerabile, che non possa esser ferito come cantano d’Achille, di Cicno, d’Orlando ecc. E a proposito di engermadüra si dice che si tratta di una sorta di incanto che (…) rende impenetrabile. L’origine del vocabolo dovrebbe rimandare al francese charmer/charme (ammaliare, sedurre/fascino), preceduto dalla preposizione in; il termine francese deriva a sua volta dal latino carmen (che perlopiù è tradotto con poesia, canto), che anticamente indicava una formula magica, un incantesimo.

E produrre un incantesimo è appunto il significato originario del nostro germanà (l’italiano antico aveva l’ormai dimenticato ciarmare). Ah… engermàs è citato anche con il significato di sovraccaricare lo stomaco, ma Achille non pare fosse un crapulone; dovrebbe quindi trattarsi di una semplice coincidenza.