Lasciamo che le mucche si godano il sole

Fabrizio Galvagni

Attenti alle false etimologie

1 ' di lettura

Una mucca al sole - Foto Unsplash

Parastatale, parafarmacia, parascientifico… Ma a noi oggi, tra tutti questi «para», ci interessa in particolare la paretimologia. Parola difficile? Eppure di paretimologie tutti noi facciamo uso – di solito senza pensarci troppo su – tutte le volte in cui attribuiamo al significato di una parola origini più o meno fantasiose (e quindi senza reali fondamenti linguistici) sulla base di somiglianze, analogie, suggestioni: chi non ha mai pensato che «manometro» abbia a che fare con la mano o che «co