L’armonia vocalica parziale regressiva

E parrebbe quasi una malattia

All’anagrafe era Francesco; per gli amici Cesco; per la sua mamma Cischì. Non so se avete notato che, nel passaggio dalla cerchia degli amici all’intimità della famiglia, la «e» di Cesco è diventata «i»: Cischì. Che è mai questa stranezza? Si tratta di un fenomeno particolare che, se non fosse che la parola armonia ci ricorda più una sala da concerti che un ambulatorio medico, parrebbe il nome di una malattia: armonia vocalica parziale regressiva. Spesso dimentichiamo che gli atomi di una lingua