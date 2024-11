La gamba la tira el pè

Fabrizio Galvagni

Quand che l’amur la gh’è…

Due mani unite a formare un cuore

Amore: in tutte le lingue, è sicuramente tra le parole più usate. Se infatti c’è un sentimento universale, questo è appunto l’amore. E noi bresciani non facciamo eccezione. Una prima curiosità: in dialetto non esiste l’equivalente dell’italiano “amare”: si preferisce ricorrere a vulì bé. Grammaticalmente poi l’amore in bresciano nasconde un mistero: è un vocabolo maschile o femminile? Oggi lo si usa perlopiù al maschile, ma vi sono testimonianze «arcaiche» che farebbero propende-re per il femmin