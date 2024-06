Il dialetto dei giovani: ma è strabello!

Fabrizio Galvagni

Spesso vi ricorrono come se fosse un abito da indossare in particolari situazioni espressive, con il vezzo di ottenere il superlativo utilizzando il prefisso stra-

Giovani che conversano in strada - Foto Unsplash

Ma i ragazzi di oggi parlano ancora il dialetto? Bella domanda! In effetti non è raro sentire risuonare sulle labbra delle giovani generazioni echi e vocaboli del dialetto; diciamo che talvolta, all’orecchio del dialettofono incallito - che quasi sempre giovane più non è - suonano un po’ ... «irregolari»; del resto, le lingue mutano, così come muta il mondo di cui sono la voce. Spesso i giovani ricorrono al dialetto come se fosse un abito da indossare in particolari situazioni espressive; sempre