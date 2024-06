…E sé che me pareres quasi apò a’ de cunusìl!

Fabrizio Galvagni

Succede che due idiomi distantissimi, come il dialetto bresciano e l’ungherese, mostrino inaspettatamente qualche casuale tratto comune

Il Parlamento di Budapest

Può capitare, incontrando uno sconosciuto, nonostante proprio non ci sia alcuna neppur lontana parentela, di riconoscervi qualche tratto fisiognomico che ci pare familiare. E avviene anche con le lingue! Succede così che due idiomi distantissimi, come il nostro dialetto e l’ungherese, mostrino inaspettatamente, a colpo d’occhio, qualche casuale tratto comune. Parentela? No, per nulla: l’ungherese è una lingua diversissima da quelle che siamo soliti praticare. E poi Oglio, Mella e Chiese, anche a