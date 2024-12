Cosa significa «Fà pala»? Don Lisander, diccelo tu

Fabrizio Galvagni

Fà pala – così come fà marù – significa essere colto in fallo, in piena fla-granza: ha un’origine latina, deriva da «Palam vel clam»

Fà pala significa venire scoperti e ha un'origine latina - Foto Pexels

Come ricorderete, domenica scorsa abbiamo scomodato per le nostre dialèktike questioni nientemeno che don Lisander – il Manzoni, come si dice a scuola. A don Abbondio piacevano le castagne? «Già che è qui», approfittiamo della sua presenza per affrontare un’altra questione, prossima a quella della settimana scorsa: fà pala. Suona nuova? Mai sentita? Vi assicuro che è tuttora in uso e che comunque si tratta di «dialetto illustre». Ebbene: fà pala – così come fà marù – significa essere colto in fa