Gavàrda, pàla o bernàs… chel che cünta l’è mia scotàs!

Insomma, come si chiama la paletta che si usa per la cenere del camino?

1 ' di lettura

Un camino

Casa di riposo Battista Bertella, Sabbio Chiese; novembre: fa buio sempre più presto, ma le giornate sono lunghe e se sa mia come fà a fà vegner sera. Parte la discussione: «Te come ghe dizet en dialèt… insomma, come si chiama la paletta che si usa per la cenere del camino?» E subito spuntano ben tre... scuole di pensiero. Basta un «ghirlo», un mulinello La prima soluzione, quella più diretta, è pàla. È noto il proverbio el mòi el töl la pala: le molle (del fuoco) s’accompagnano alla paletta, ov