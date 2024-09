Ci diciamo sgorlandù!

Fabrizio Galvagni

Sgorlà o sgorlì, noi al flaneur parigino…

Lo sgorlandù vaga per il mondo guardandosi attorno

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro… grande successo dei Nomadi; era la calda estate del 1972, avevo appena finito la V ginnasio... Se i Nomadi fossero stati bresciani, avrebbero cantato: sgorlandù, só prope en sgorlandù che gh’è mia el second... Da dove viene questo curioso vocabolo sgorlandù (o anche scurlandù)? Una delle ipotesi possibili è che derivi, così come i vocaboli italiani crollare, scrollare, sgrollare ecc., dal latino tardo *excorrotulare, con significato di roto