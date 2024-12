Che vegnel a costà en zio custù?

Fabrizio Galvagni

A Natale le famiglie si riunioscono e, a volte, si allargano. Ma non oltre certi confini...

1 ' di lettura

A Natale le famiglie si riuniscono

Anche il dialetto, come ogni lingua, cela talvolta, sotto il senso comune di un vocabolo, significati che ci giungono da epoche lontane, quando il mondo camminava per sentieri diversi da quelli di oggi. Lo sperimentiamo, ad esempio, nel lessico delle dinamiche familiari. Ai tempi in cui rivolgere la parola a una signorina in pubblico era ritenuto sconveniente, il fidanzamento era sancito dalla possibilità di poter conversare liberamente: i se parla, el ghe discùr. Quando poi veniva il momento de