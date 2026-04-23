Dalla carta al web, «Brescia nei catasti ottocenteschi»

«Brescia nei catasti ottocenteschi. I sistemi informativi sulla città storica» è il titolo del seminario, promosso da Fondazione Civiltà Bresciana e Comune di Bresci a, in collaborazione con l’Archivio di Stato, che si terrà oggi, giovedì, alle 17 al Mo.Ca di via Moretto 78, in città. Interverranno il vicesindaco Federico Manzoni, Eleonora Breda (Comune di Brescia), Mario Gorlani presidente della Fondazione, Debora Piroli direttrice dell’Archivio di Stato, Marida Brignani e Alberto Bianchi (Atlante toponomastico bresciano) e l’esperto di toponomastica Valerio Ferrari.

Ne parliamo con Marida Brignani, coordinatrice del progetto, che ci introduce gli argomenti dell’incontro.

Dottoressa Brignani, il seminario si presenta come un evento a doppio filo?

In un certo senso sì, poiché l’incontro presenterà al pubblico i risultati delle più recenti attività di ricerca dell’Atlante Toponomastico Bresciano e, al tempo stesso, del portale CatastiStorici: due strumenti informativi online, ad accesso gratuito che, a partire dai catasti ottocenteschi, consentono di esplorare la stratificazione storica, linguistica e cartografica del territorio bresciano.

Partiamo dalla ricerca toponomastica. Qual è lo stato dei lavori?

Istituito da Fondazione Civiltà Bresciana nel 2018, l’Atlante raccoglie, georeferenzia e mette liberamente a disposizione i toponimi del territorio provinciale, restituendo le parole con cui le comunità locali hanno descritto e tramandato il proprio paesaggio nel corso dei secoli. Dopo aver analizzato i toponimi, palmo a palmo, dalle valli alla pianura, da due anni ci siamo concentrati sulla città, specialmente le contrade interne alle mura venete.

L’opera e si intreccia con il lavoro su archivi e catasti?

Esattamente. E nel corso dell’incontro presenteremo i primi risultati del lavoro di acquisizione, riproduzione ed elaborazione del materiale documentario catastale presente negli Archivi di Stato di Milano e Brescia riferito al territorio cittadino. Grazie a uno specifico accordo di collaborazione sottoscritto nel 2025 con il Comune di Brescia, la Fondazione Civiltà Bresciana ha avviato una mappatura.

E quale prime evidenze si manifestano?

Dal centro storico ci si è allargati oltre il perimetro delle mura venete, ricomprendendo gli antichi piccoli comuni censuari autonomi, ora assorbiti nel nucleo urbano: Mompiano e San Bartolomeo sono stati attivati integralmente su entrambi i portali, mentre il comune censuario di Brescia Città è stato inserito anche sul portale CatastiStorici. Il lavoro proseguirà fino al 2027 su Urago Mella, Fiumicello, San Nazaro, Folzano, Sant’Alessandro, Sant’Eufemia e Caionvico.

Il progetto si avvale anche delle moderne tecnologie.

Il risultato è una mappa interattiva della città storica in buona parte scomparsa: le antiche contrade, le chiese e i monasteri dismessi e trasformati, le vie degli artigiani e delle loro botteghe, i palazzi nobiliari, le porte, le caserme e i sistemi difensivi, i giardini e gli orti. In totale saranno ben 14.103 particelle catastali. Consultabile liberamente online e collegata al portale CatastiStorici, la piattaforma offre a studiosi, scuole e professionisti una base cartografica georeferenziata costantemente aggiornata, rendendo accessibili informazioni di altrimenti difficile reperibilità. I dati saranno poi linkati sia sull’home page dell’Archivio di Stato che dell’Enciclopedia bresciana, così da offrire più canali di accesso, e, contemporaneamente, salvaguardare il prezioso materiale cartaceo.