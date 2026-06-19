Jazz, picnic e cinema sotto le stelle: cosa fare nel weekend

L’estate entra nel vivo con un fine settimana all’insegna della musica, della cultura e della convivialità. Tra le sponde del Sebino, la Franciacorta e il Garda si susseguono concerti jazz, festival di comunità, eventi enogastronomici, cinema all’aperto e appuntamenti dedicati alla memoria e all’arte. Ecco una selezione degli eventi da non perdere tra venerdì 19 e domenica 21 giugno, selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Il jazz accende l’estate sul Sebino: a Iseo i primi appuntamenti della rassegna
Prenderà il via una nuova rassegna jazz che porterà tra Iseo, Predore e Palazzolo sull’Oglio sette concerti con protagonisti alcuni dei più apprezzati musicisti della scena italiana, accanto a giovani talenti emergenti: Lago d’Iseo Jazz. Venerdì 19 giugno alle 21 sul sagrato della Pieve di Sant’Andrea a Iseo, salirà sul palco il gruppo guidato dal sassofonista Gianni Denitto con «The Shadow Line», mentre sabato 20 giugno, sempre alle 21, sarà la volta del trio Giovanni Falzone Freak Machine, per un concerto che unisce jazz, elettronica e sperimentazione. L’ingresso è libero.
Sapori al tramonto sull’Isola dei Conigli
Il weekend accoglie Degusta il Tramonto – Solstizio dei Sapori, l’esperienza che sabato 20 giugno trasformerà l’Isola di San Biagio in un suggestivo percorso tra gusto, paesaggio e tradizioni italiane. Dalle 18.30 fino a mezzanotte, i partecipanti potranno intraprendere un viaggio sensoriale ispirato ai quattro punti cardinali, alla scoperta delle diverse identità gastronomiche del Paese, con proposte culinarie accompagnate da una selezione di vini in abbinamento. Si parte con il trasferimento in barca da Porto Torchio, per poi vivere la Cerimonia delle Candele dei Desideri, seguita dal dj set in vinile di Frank O’DJ. Per conoscere il prezzo dell’esperienza e i servizi inclusi nel biglietto consultare la pagina dedicata all’evento. Per informazioni: info@prolocomanerba.it, 324 596 685.
Al Vittoriale una serata tra cultura, musica e memoria dannunziana
Il Vittoriale degli Italiani celebra l’arrivo dell’estate con Omaggio a d’Annunzio nell’azzurro, l’evento in programma domenica 21 giugno che unirà cultura, musica e solidarietà in una giornata dedicata al poeta e al suo profondo legame con il mondo del volo. Il Parco del Vittoriale sarà accessibile gratuitamente per tutto il pomeriggio e offrirà al pubblico diverse iniziative. Sul finale, il concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, in programma alle 20.15 nell’Anfiteatro del Vittoriale e a ingresso libero. Per informazioni: info@vittoriale.it, 0365 296511.
A Castrezzato debutta l’estate firmata La Caleta Hotel Costez
Le serate estive in Franciacorta si arricchiscono con una nuova proposta dedicata al divertimento all’aria aperta. Alle Piscine Tintarella di Luna di Castrezzato arriva infatti La Caleta Hotel Costez, il nuovo progetto estivo che trasforma la location in un elegante punto di ritrovo serale dove musica, relax e atmosfera vacanziera si fondono in un format pensato per chi desidera trascorrere le notti estive tra amici senza allontanarsi dal territorio. A fare da cornice saranno dj set, giochi di luce e un ambiente che richiama le suggestioni dei locali affacciati sul mare. L’appuntamento è per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle 22 alle 2.30. L’ingresso è gratuito, con consumazione facoltativa. Per saperne di più: info@hotelcostez.com, 331 1228756.
Le grandi emozioni del cinema e della musica in Piazza Montinelle
Una serata dedicata alle colonne sonore, alla musica e al fascino intramontabile di una delle più grandi icone del rock and roll. Venerdì 19 giugno, alle 20.30, Piazza Montinelle a Manerba del Garda ospiterà Quando la Musica diventa Cinema. L’evento si svolgerà negli spazi del ristorante La Luce sul Lago e vedrà la partecipazione di Andrea Catavolo di Studiopiù, protagonista di una serata che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra note, ricordi e suggestioni legate al mondo del cinema. A rendere ancora più speciale l’incontro sarà il tributo dedicato a Elvis Presley, omaggio a una delle figure più influenti e amate della storia della musica. L’ingresso è libero.
Cinema sotto le stelle con la famiglia Addams al MarteS
Una serata estiva da vivere all’aria aperta tra cinema, relax e divertimento per grandi e piccoli. Sabato 20 giugno il giardino del Museo MarteS di Calvagese della Riviera si trasformerà in un suggestivo cinema sotto le stelle per ospitare Pic-nic & Movie con la proiezione del film La famiglia Addams. A partire dalle 20, gli ospiti potranno accomodarsi sul prato e godersi l’atmosfera di una serata pensata per unire il piacere del cinema alla convivialità di un picnic all’aperto. Per info e prenotazioni: prenotazioni@museomartes.com, 030 5787631o cliccare qui.
A Palazzolo nasce «Costellazioni», il festival che mette al centro la comunità
Tre giorni di incontri, spettacoli e attività per valorizzare il senso di comunità e favorire nuove occasioni di condivisione. Venerdì 19 e sabato 20 giugno il Parco delle Tre Ville di Palazzolo sull’Oglio ospiterà la prima edizione di Costellazioni, un festival di Comunità che propone spettacoli, laboratori, percorsi formativi e momenti di incontro. Tra i momenti più significativi, un’esperienza collettiva che coinvolgerà il pubblico nella realizzazione di una simbolica «costellazione» luminosa attraverso lanterne a LED costruite dai partecipanti. Qui il programma completo. Ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere a compagniafilodirame@gmail.com o chiamare il numero 388 78 10 500.