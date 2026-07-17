Cultura, concerti e viaggi nella storia: gli eventi del weekend a Brescia

Musica dal vivo, visite guidate, laboratori per bambini, spettacoli, eventi all'aperto e appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio. Il weekend in arrivo offre numerose occasioni per trascorrere il tempo libero in provincia di Brescia immersi in iniziative culturali ed esperienze per tutta la famiglia. Dalla Brescia più misteriosa alle serate di We Love Castello, passando per il fascino della Luna osservata al telescopio e gli omaggi ai grandi protagonisti della musica italiana, ecco una lista di eventi suggeriti da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Brescia segreta
Venerdì 17 luglio, alle 20.30, è prevista Brescia Esoterica, una visita guidata che accompagna alla scoperta del volto più enigmatico della città. Il percorso conduce tra luoghi ricchi di fascino, antichi simboli e storie che intrecciano realtà e leggenda. L'itinerario attraversa alcuni dei siti più significativi di Brescia, dal cuore della Brixia romana con il Capitolium fino al Duomo Vecchio e al Castello sul Colle Cidneo, offrendo una lettura insolita del patrimonio storico cittadino. Durante il tour si parlerà di culti dimenticati, astrologia ed erboristeria, richiami ai saperi medievali fino ai simboli dell'Illuminismo e della tradizione massonica. Il costo del biglietto è di 15 euro. Cliccare qui per i biglietti. Per info: 353 4660340, info@italia-intour.com.
Viaggio teatrale
Venerdì 17 luglio la Scuola Primaria Da Vinci di Clusane d'Iseo ospita Arcipelago, un'installazione teatrale pensata per bambini dai 7 anni in su. L'esperienza, proposta in tre turni alle 19.15, 20.15 e 21.30, invita i più piccoli a intraprendere un percorso immersivo in cui teatro, gioco e riflessione si intrecciano. I bambini saranno accompagnati all'interno di uno spazio simbolico popolato da piccole "isole", ciascuna capace di offrire uno stimolo diverso alternando l’esplorazione dei sensi all’immaginazione e alla riflessione. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione online. Per informazioni scrivere a stagioni@teatrotelaio.it o chiamare lo 030 46535.
Omaggio ai due grandi Lucio della musica italiana
Sabato 18 luglio, alle 21, il Castello di Padernello ospita 80 nostalgia di Lucio, un concerto dedicato a due protagonisti assoluti della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lo spettacolo propone un viaggio attraverso le loro canzoni più amate, che hanno attraversato generazioni e continuano ancora oggi a emozionare per la loro capacità di raccontare la vita, i sentimenti e il tempo. Sul palco saliranno il cantante Massimo Guerini, accompagnato al pianoforte dal maestro Davide Corini, insieme al gruppo vocale Symphonica e all'ensemble strumentale O.B.B.I. Costo: 15 euro. Cliccare qui per prenotare. Per saperne di più: 030 9408766, info@castellodipadernello.it.
We Love Castello
Prosegue la rassegna We Love Castello che fino a settembre anima il Castello di Brescia con un ricco calendario di appuntamenti tra musica, spettacoli, cultura, intrattenimento e proposte gastronomiche. Un'occasione per vivere uno dei luoghi più suggestivi della città con tante attività per tutte le età e serate all'aperto in un'atmosfera unica. Saranno tantissimi gli appuntamenti del weekend: Silent Party Special Edition, camminate nel vigneto con degustazione di vini, visite notturne alle torri e sessione di yoga all’alba. L’Alchimie Festival accoglie anche due serate davvero imperdibili: Human Sound System e Orgasmo Party. Per la programmazione completa cliccare qui. Per info: info@welovecastello.it.
Laboratori creativi al Museo della Carta
Sabato 18 luglio ilPaper Lab: una giornata di attività dedicate ai più piccoli per scoprire il mondo della carta attraverso creatività, natura e manualità. Il primo appuntamento è alle 10 con il Junior Paper Lab, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, che invita a sperimentare le tecniche di stampa con elementi naturali per realizzare composizioni artistiche ispirate all'ambiente. Alle 15, un secondo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni: Una valle di zampe per creare maschere di carta ispirate agli animali del territorio. Costo 5 euro. Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: info@valledellecartiere.it, 0365641050.Museo della Carta di Toscolano Maderno propone
Una serata alla scoperta della Luna
Venerdì 17 luglio, dalle 20.30 alle 22.30, il Museo dell'Energia Idroelettrica di Valle Camonica, a Cedegolo, invita grandi e piccoli a partecipare a Che fai tu, luna, in ciel?, un appuntamento dedicato all'osservazione del nostro satellite. Nel corso della serata i partecipanti saranno accompagnati in un affascinante viaggio tra i mari di polvere e gli antichi crateri che caratterizzano la superficie lunare, approfondendone storia e peculiarità. L'esperienza culminerà con un'osservazione al telescopio. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 342 84 75 113 o scrivere a cedegolo@musilbrescia.it.
Alberto Casadei
Sabato 18 luglio, alle 21, Pisogne ospita uno degli appuntamenti del festival Onde musicali sul Lago d'Iseo con il concerto del violoncellista Alberto Casadei, artista apprezzato per la sua capacità di unire tradizione e sperimentazione. Figlio del violoncellista Claudio Casadei, si è affermato come solista e musicista da camera sui palcoscenici internazionali, distinguendosi anche come compositore. Per il concerto di Pisogne, Casadei porterà sul palco il suo violoncello elettrico, proponendo un repertorio che alterna composizioni originali e celebri brani pop rivisitati in una veste inedita. L’ingresso è libero. Per informazioni: andreaconta1968@gmail.com, 347 1655323.