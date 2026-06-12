Dalle passeggiate enogastronomiche ai festival: cosa fare nel weekend

Dal Montenetto a Monte Isola, dai laboratori alle esperienze in fattoria: il fine settimana dal 12 al 14 giugno offre un calendario ricco e variegato, pensato per tutte le età. Tra passeggiate enogastronomiche, degustazioni nei castelli, arte e appuntamenti all’aria aperta, non mancheranno le occasioni per vivere il territorio in modo autentico e partecipato. Di seguito una lista di alcune delle proposte diffuse sul territorio, selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Tra vigne e sapori: alla scoperta del Montenetto
Domenica 14 giugno il Montenetto si racconta attraverso un’esperienza che unisce natura, gusto e tradizione: il Wine and Food Walking Tour è una passeggiata enogastronomica che accompagna i partecipanti tra alcune delle realtà produttive più rappresentative della zona. Un percorso a tappe, dall’aperitivo al caffè, per valorizzare le eccellenze locali, con degustazioni di piatti tipici abbinati ai vini selezionati dalle cantine del Montenetto e che partirà da Palazzo Bocca in due turni, alle 10.30 e alle 10.45. La partecipazione costa 50 euro. Per scoprire il menù completo e le cantine aderenti all’iniziativa visitare la pagina dedicata all’evento. Per prenotazioni consultare la locandina.
Arte e inclusione in mostra a Palazzo Martinengo
Palazzo Martinengo ospita, sabato 13 giugno dalle 10 alle 19, l’esposizione e la vendita delle opere realizzate dai ragazzi e dalle ragazze dell’Atelier Liberalarte di Bovezzo, laboratorio gestito dalla Cooperativa Futura. I visitatori potranno ammirare e acquistare manufatti in ceramica dipinti a mano, tra cui vasi, lampade, centrotavola e piastrelle decorative, ispirati alle forme e ai motivi dello stile Liberty protagonisti della mostra attualmente allestita nelle sale di Palazzo Martinengo. Ingresso intero 15 euro, 13 euro il ridotto. Per info: mostre@amicimartinengo.it.
Monte Isola a passo lento tra storia, borghi e panorami
Sabato 13 giugno sarà possibile scoprire il fascino di Monte Isola con Trekking e Visita Guidata di Monteisola tra Storia e Natura. L’escursione, con partenza alle 8.30, propone un itinerario pensato per conoscere l’anima autentica dell’isola lacustre più grande d’Europa. Lungo un percorso di circa 9 chilometri, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e rappresentativi, conoscendo non solo il patrimonio artistico del territorio, ma anche la cultura e le attività che hanno caratterizzato la comunità locale nel corso dei secoli. Inclusa anche la colazione per tutti i partecipanti. Per conoscere le tappe e i dettagli cliccare qui. Per info e prenotazioni: info@italia-intour.com, 353 4660340.
Al Castello Bonoris una serata tra degustazioni e tradizioni locali
Sabato 13 giugno il Castello Bonoris di Montichiari apre le sue porte a un appuntamento dedicato ai sapori e alle eccellenze del territorio. A partire dalle 18, la storica dimora farà da cornice a Il Castello del Gusto, un’esperienza che unisce enogastronomia, cultura e valorizzazione delle produzioni locali: una degustazione guidata in dieci assaggi selezionati, incontrando direttamente i produttori e scoprendo le storie, le tradizioni e le filosofie che si celano dietro ogni prodotto. Prevista anche una visita guidata del Castello Bonoris. Prezzo: 20 euro. Cliccare qui per prenotarsi.
Alla scoperta dell’arte dell’incisione al Museo del Marmo
Domenica 14 giugno il Museo del Marmo di Botticino propone un pomeriggio dedicato alla creatività e alla sperimentazione con Incontri incisi. In punta di bulino, un laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. A partire dalle 15, i più piccoli saranno guidati alla scoperta delle tecniche e degli strumenti utilizzati nell’arte dell’incisione. Attraverso attività pratiche e momenti di approfondimento, avranno l’opportunità di avvicinarsi a una lavorazione antica, sperimentando in prima persona alcune delle metodologie tradizionali. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione sulla pagina del museo.
Una giornata in fattoria tra alpaca, giochi e avventure per tutta la famiglia
Domenica 14 giugno, a partire dalle 10, l’Agriturismo La Casa del Vento di Bedizzole ospita una giornata speciale dedicata alle famiglie. Festa in Fattoria propone un ricco programma di attività pensate per bambini e adulti, tra natura, animali e momenti di svago all’aria aperta. Protagonisti dell’evento saranno gli alpaca, ma anche molti altri animali della fattoria. Non mancheranno attività e giochi per tutte le età tra cui tornei, truccabimbi e laboratori. Per scoprire il programma completo visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. La prenotazione obbligatoria è richiesta tramite Whatsapp al numero 335 487010. Per info: info@xtremeadventure.it, 335 487010.
A Gardaland arriva il primo grande festival dedicato al K-Pop
Sabato 13 e domenica 14 giugno, Gardaland Resort si trasforma nel punto di riferimento per gli appassionati della cultura pop coreana ospitando il Gardaland K-Pop Festival: un’esperienza immersiva per coinvolgere il pubblico attraverso musica, spettacoli, intrattenimento e momenti dedicati alla scoperta dell’universo K-pop. Un format innovativo che andrà oltre i concerti e le performance dal vivo, abbracciando gli aspetti più rappresentativi della cultura coreana contemporanea e molte esperienze: esibizioni artistiche, attività interattive, proposte gastronomiche e occasioni di partecipazione dedicate alla community dei fan. Per informazioni sulle modalità di ingresso e sui prezzi cliccare qui. A questo link la line-up completa. Per info chiamare il numero 045 644 9777.