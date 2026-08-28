Dal fumetto allo yoga in vigneto: cosa fare in questo weekend bresciano

L'ultimo weekend di agosto porta con sé un calendario ricco di appuntamenti in tutta la provincia di Brescia. Dalla cultura alla musica, dall'arte allo sport, passando per attività dedicate alle famiglie, momenti di benessere e iniziative all'aria aperta tra borghi, vigneti, musei e piazze. Ecco alcuni degli appuntamenti segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, assolutamente da non perdere per chi è alla ricerca di idee per vivere il weekend tra Brescia e provincia.
Il fumetto a Ome
Sarà il coltello, inteso come simbolo del nutrimento, della tradizione e della cultura, il filo conduttore della sesta edizione del Festival del Fumetto da Marciapiede, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto a Ome. Saranno tantissime le attività previste nelle due giornate: canti popolari, poesia dialettale, mostre, fumetti, performance partecipate, riletture della storia cittadina attraverso il linguaggio della graphic novel, incontri con giornalisti e psicologi. Nell’area "Vino, cibo e cultura" in piazza Aldo Moro sarà infine possibile incontrare produttori locali e conoscere alcune delle eccellenze del territorio. Cliccare qui per il programma completo. L’ingresso è libero. Per info: festivalfumettomarciapiede@gmail.com, 329 6635335.
Paolo Angeli a Cologne
Sarà Paolo Angeli il protagonista del prossimo appuntamento di Etno-Tracce in Franciacorta, festival giunto all'ottava edizione. Il concerto è in programma sabato 29 agosto alle 21, nel cortile del Municipio di Cologne. Musicista ed etnomusicologo dalla cifra artistica inconfondibile, Angeli costruisce una musica difficile da racchiudere in un solo genere. Le sue composizioni si muovono tra la tradizione musicale sarda, l'improvvisazione jazz, il noise e le atmosfere del post-rock, dando vita a un percorso sonoro originale e imprevedibile. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per saperne di più scrivere a info@etnotracce.it.
La caccia al tesoro alla Casa Museo Zani
L'estate alla Casa Museo Zani prosegue con un appuntamento pensato per i più piccoli e dedicato alla scoperta dell'arte attraverso il gioco. Sabato 29 agosto, dalle 10 alle 11.30, la Fondazione Paolo e Carolina Zani propone Un tesoro di Casa, una speciale caccia al tesoro per bambini dai 6 ai 12 anni. Attraverso indovinelli, suoni e materiali preziosi i piccoli partecipanti potranno scoprire le tante opere presenti nella collezione: non solo dipinti e sculture, ma preziosi oggetti di arte applicata e mobili che hanno fatto la storia. Prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 030 2520479, info@fondazionezani.com.
Una corsa fluorescente
Venerdì 28 agosto Viva Fluo Run fa tappa a Calvagese della Riviera per una serata all'insegna dello sport, della musica e del divertimento. Non si tratta di una competizione, ma di una corsa-camminata non competitiva aperta a tutti. A caratterizzare la serata saranno magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi e il trucco fluorescente, per trasformare i partecipanti in veri protagonisti di una grande festa itinerante. E al traguardo, super party fluorescente con la musica e i dj di Radio VivaFm. Qui i dettagli. Per informazioni contattare l'organizzazione al 331 4370677 o all'indirizzo info@fluorun.it.
A Cedegolo si sperimenta con i timbri
Un laboratorio per scoprire il mondo della stampa e della decorazione attraverso forme, colori e tanta creatività. Venerdì 28 agosto, dalle 20.30 alle 22, il Museo dell'Energia Idroelettrica di Valle Camonica di Cedegolo propone Timbri e pattern, un'attività per adulti e bambini che potranno scoprire come nascono le fantasie che troviamo su tessuti, carta da regalo e altri materiali attraverso la realizzazione di matrici per timbri. Un'attività pratica e divertente, ideale per avvicinarsi alle tecniche della stampa e della decorazione lasciando spazio alla fantasia. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 342 8475113 oppure scrivere a cedegolo@musilbrescia.it.
Yoga al tramonto tra i vigneti
Un appuntamento dedicato al benessere, al relax e ai sapori del territorio attende i partecipanti venerdì 28 agosto alla Tenuta La Vigna di Capriano del Colle. A partire dalle 18, la cornice dei vigneti farà da sfondo a una sessione di yoga al tramonto, pensata per concedersi una pausa dalla quotidianità e ritrovare equilibrio immersi nella natura. Al termine della pratica, si prosegue con un apericena, per unire al benessere anche il piacere della convivialità e del buon cibo. Costo di partecipazione: 38 euro. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: Anna 328 8729264, Chiara al 366 2055083 o scrivere a info@tenutalavigna.it.
Artie 5ive protagonista al MOLO
L'ultimo weekend di agosto al MOLO di Brescia si accende con tre serate dedicate alla musica e alla scena urban. Il momento più atteso sarà venerdì 28, quando sul palco arriverà Artie 5ive, tra i nomi più riconoscibili della nuova scena rap italiana che sarà protagonista di Rehab All-Starz, uno degli appuntamenti più affermati del panorama urban italiana. Sabato 29 agosto sarà invece il turno di Reunion College Estate con College & Wave che chiuderà il fine settimana musicale. Per informazioni: 351 6560148, info@molobrescia.com.
La camminata nella Valle dei Segni
Domenica 30 agosto torna a Capo di Ponte la Run Aragosta, una delle iniziative più attese dell'estate nella Valle dei Segni. Dalle 8 alle 16.30, il Pitoti Park sarà il punto di partenza e di arrivo di una giornata che unirà attività all'aria aperta, scoperta del territorio, divertimento e solidarietà. La camminata benefica propone due diversi percorsi, da 6,5 e 12 chilometri e adatti a tutti attraversano borghi e paesaggi della Valle Camonica. A seguire, pranzo, musica, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Per maggiori dettagli cliccare qui. Per informazioni consultare la pagina social del Gruppo Aragosta oppure scrivere a gruppoaragosta@gmail.com.