Oscar 2026, le nomination: «Sinners» da record e niente Italia

Le nomination per gli Oscar 2026, annunciate in vista della cerimonia del 15 marzo, mostrano un panorama cinematografico internazionale ricco e competitivo, in cui diverse pellicole hanno saputo imporsi sia sul piano artistico sia su quello produttivo. Da quest’anno spicca l’introduzione di nuove categorie che ampliano ulteriormente il campo dei riconoscimenti, ma resta evidente come la corsa sia concentrata su un gruppo relativamente ristretto di titoli.

Per il cinema italiano la stagione si chiude senza candidature: «Familia», pur presente in molte discussioni critiche, come già si sapeva non è riuscito a entrare nella rosa finale delle nomination e nessun mestierante italiano figura nemmeno in altre categorie, confermando una stagione in cui la presenza italiana agli Oscar resta limitata.

16 nomination per «Sinners»

A emergere su tutti è «Sinners», che ha fatto la storia degli Academy Awards conquistando 16 nomination, il numero più alto mai assegnato nella storia della manifestazione. Diretto da Ryan Coogler, il film mescola elementi di dramma sociale, horror sovrannaturale e tensione narrativa, ambientato nella Mississippi degli anni Trenta e incentrato su due fratelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) coinvolti in un ritorno a casa segnato da forze oscure e conflitti razziali e personali.

L’opera ha convinto pubblico e critica e si è distinta anche al botteghino internazionale con incassi molto robusti, imponendosi non solo come fenomeno di premi ma anche come titolo di grande visibilità globale.

DiCaprio e Chalamet

Dietro «Sinners» si sviluppa una competizione intensa tra altri film di grande spessore. «Una battaglia dopo l’altra», diretto da Paul Thomas Anderson, è un dramma d’azione-politico con Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario costretto a confrontarsi con un passato violento mentre cerca di proteggere la figlia; la pellicola ha raccolto numerose nomination nelle categorie principali, grazie a una narrazione complessa e a un cast di alto profilo.

Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet ai Golden Globe - Fonte Instagram @cinedreamfaenza

«Marty Supreme», interpretato da Timothée Chalamet e nelle sale italiane proprio a partire da oggi propone invece una storia originale e ad alto ritmo ispirata alla vita di un giocatore di ping-pong negli anni Cinquanta, raccontando con energia e ironia il sogno di diventare una leggenda in un mondo che spesso deride le ambizioni eccentriche.

Accanto a questi grandi nomi si colloca «Hamnet», diretto da Chloé Zhao e tratto da un romanzo acclamato: un ritratto toccante e intensamente emotivo della famiglia di William Shakespeare, focalizzato sulla perdita del figlio undicenne e sul modo in cui il lutto plasma l’arte e l’esistenza. Il film affronta temi universali come dolore, amore e creazione artistica attraverso una narrazione storica di grande empatia. Completano il quadro altri titoli come «Frankenstein», reinterpretazione autoriale di un classico della letteratura gotica, e «Sentimental Value», che unisce elementi drammatici e commedia per esplorare dinamiche familiari in modo originale. In attesa della notte degli Oscar, questa edizione si presenta dunque con un equilibrio tra cinema d’autore, narrazioni capaci di parlare a un pubblico vasto e film che hanno saputo coniugare riconoscimento critico e impatto culturale.

Le nomination agli Oscar 2026

Miglior film

Bugonia – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen

F1 – Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer

Frankenstein – Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber

Hamnet – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

Marty Supreme – Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas, Timothée Chalamet

One Battle After Another – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

The Secret Agent – Emilie Lesclaux

Sentimental Value – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

Sinners – Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Train Dreams – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler

Miglior regia

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Miglior attore

Marty Supreme – Timothée Chalamet

One Battle After Another – Leonardo DiCaprio

Blue Moon – Ethan Hawke

Sinners – Michael B. Jordan

The Secret Agent – Wagner Moura

Miglior attrice

Hamnet – Jessie Buckley

If I Had Legs I’d Kick You – Rose Byrne

Song Sung Blue – Kate Hudson

Sentimental Value – Renate Reinsve

Bugonia – Emma Stone

Miglior attore non protagonista

One Battle After Another – Benicio del Toro

Frankenstein – Jacob Elordi

Sinners – Delroy Lindo

One Battle After Another – Sean Penn

Sentimental Value – Stellan Skarsgård

Miglior attrice non protagonista

Sentimental Value - Elle Fanning

Sentimental Value - Inga Ibsdotter Lilleaas

Weapons - Amy Madigan

Sinners - Wunmi Mosaku

One Battle After Another - Teyana Taylor

Miglior film internazionale

The Secret Agent (Brasile) – Gabriel Domingues

It Was Just an Accident (Francia) – Jafar Panahi

Sentimental Value (Norvegia) – Joachim Trier

Sirât (Spagna) – Oliver Laxe

The Voice of Hind Rajab (Tunisia) – Kaouther Ben Hania

Miglior film d’animazione

Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

Elio – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong

Little Amélie or the Character of Rain – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon

Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Miglior cortometraggio animato

Butterfly – Florence Miailhe, Ron Dyens

Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears

The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski

Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman

The Three Sisters – Konstantin Bronzit

Miglior cortometraggio live-action

Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi

A Friend of Dorothy – Lee Knight, James Dean

Jane Austen’s Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder

The Singers – Sam A. Davis, Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata

Miglior documentario

The Alabama Solution – Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen

Cutting Through Rocks – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni

Mr. Nobody Against Putin – candidati da determinare

The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud, Juan Arredondo

Children No More: “We Are and Are Gone” – Hilla Medalia, Sheila Nevins

The Devil Is Busy – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir

Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon – Robert Kaplow

It Was Just an Accident – Jafar Panahi

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Miglior sceneggiatura non originale

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar

Miglior fotografia

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

One Battle After Another – Michael Bauman

Sinners – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Miglior montaggio

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

One Battle After Another – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Sinners – Michael P. Shawver

Miglior sonoro

F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern

One Battle After Another – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

Sinners – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Sirât – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas

Miglior scenografia

Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau

Hamnet – Fiona Crombie, Alice Felton

Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis

One Battle After Another – Florencia Martin, Anthony Carlino

Sinners – Hannah Beachler, Monique Champagne

Migliori costumi

Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Malgosia Turzanska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

Sinners – Ruth E. Carter

Miglior makeup e hairstyling

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu

Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg

Miglior colonna sonora

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Göransson

Miglior canzone originale

Diane Warren: Relentless – “Dear Me” – Diane Warren

KPop Demon Hunters – “Golden” – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park

Sinners – “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

Viva Verdi! – “Sweet Dreams of Joy” – Nicholas Pike

Train Dreams – “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner

Migliori effetti speciali

Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson

Jurassic World Rebirth – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould

The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin

Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Miglior casting