Oscar 2026, le nomination: «Sinners» da record e niente Italia
Le nomination per gli Oscar 2026, annunciate in vista della cerimonia del 15 marzo, mostrano un panorama cinematografico internazionale ricco e competitivo, in cui diverse pellicole hanno saputo imporsi sia sul piano artistico sia su quello produttivo. Da quest’anno spicca l’introduzione di nuove categorie che ampliano ulteriormente il campo dei riconoscimenti, ma resta evidente come la corsa sia concentrata su un gruppo relativamente ristretto di titoli.
Per il cinema italiano la stagione si chiude senza candidature: «Familia», pur presente in molte discussioni critiche, come già si sapeva non è riuscito a entrare nella rosa finale delle nomination e nessun mestierante italiano figura nemmeno in altre categorie, confermando una stagione in cui la presenza italiana agli Oscar resta limitata.
16 nomination per «Sinners»
A emergere su tutti è «Sinners», che ha fatto la storia degli Academy Awards conquistando 16 nomination, il numero più alto mai assegnato nella storia della manifestazione. Diretto da Ryan Coogler, il film mescola elementi di dramma sociale, horror sovrannaturale e tensione narrativa, ambientato nella Mississippi degli anni Trenta e incentrato su due fratelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) coinvolti in un ritorno a casa segnato da forze oscure e conflitti razziali e personali.
L’opera ha convinto pubblico e critica e si è distinta anche al botteghino internazionale con incassi molto robusti, imponendosi non solo come fenomeno di premi ma anche come titolo di grande visibilità globale.
DiCaprio e Chalamet
Dietro «Sinners» si sviluppa una competizione intensa tra altri film di grande spessore. «Una battaglia dopo l’altra», diretto da Paul Thomas Anderson, è un dramma d’azione-politico con Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario costretto a confrontarsi con un passato violento mentre cerca di proteggere la figlia; la pellicola ha raccolto numerose nomination nelle categorie principali, grazie a una narrazione complessa e a un cast di alto profilo.
«Marty Supreme», interpretato da Timothée Chalamet e nelle sale italiane proprio a partire da oggi propone invece una storia originale e ad alto ritmo ispirata alla vita di un giocatore di ping-pong negli anni Cinquanta, raccontando con energia e ironia il sogno di diventare una leggenda in un mondo che spesso deride le ambizioni eccentriche.
Accanto a questi grandi nomi si colloca «Hamnet», diretto da Chloé Zhao e tratto da un romanzo acclamato: un ritratto toccante e intensamente emotivo della famiglia di William Shakespeare, focalizzato sulla perdita del figlio undicenne e sul modo in cui il lutto plasma l’arte e l’esistenza. Il film affronta temi universali come dolore, amore e creazione artistica attraverso una narrazione storica di grande empatia. Completano il quadro altri titoli come «Frankenstein», reinterpretazione autoriale di un classico della letteratura gotica, e «Sentimental Value», che unisce elementi drammatici e commedia per esplorare dinamiche familiari in modo originale. In attesa della notte degli Oscar, questa edizione si presenta dunque con un equilibrio tra cinema d’autore, narrazioni capaci di parlare a un pubblico vasto e film che hanno saputo coniugare riconoscimento critico e impatto culturale.
Le nomination agli Oscar 2026
Miglior film
- Bugonia – Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
- F1 – Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer
- Frankenstein – Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
- Hamnet – Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- Marty Supreme – Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas, Timothée Chalamet
- One Battle After Another – Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
- The Secret Agent – Emilie Lesclaux
- Sentimental Value – Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- Sinners – Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
- Train Dreams – Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
Miglior regia
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
- Miglior attore
- Marty Supreme – Timothée Chalamet
- One Battle After Another – Leonardo DiCaprio
- Blue Moon – Ethan Hawke
- Sinners – Michael B. Jordan
- The Secret Agent – Wagner Moura
Miglior attrice
- Hamnet – Jessie Buckley
- If I Had Legs I’d Kick You – Rose Byrne
- Song Sung Blue – Kate Hudson
- Sentimental Value – Renate Reinsve
- Bugonia – Emma Stone
Miglior attore non protagonista
- One Battle After Another – Benicio del Toro
- Frankenstein – Jacob Elordi
- Sinners – Delroy Lindo
- One Battle After Another – Sean Penn
- Sentimental Value – Stellan Skarsgård
Miglior attrice non protagonista
- Sentimental Value - Elle Fanning
- Sentimental Value - Inga Ibsdotter Lilleaas
- Weapons - Amy Madigan
- Sinners - Wunmi Mosaku
- One Battle After Another - Teyana Taylor
Miglior film internazionale
- The Secret Agent (Brasile) – Gabriel Domingues
- It Was Just an Accident (Francia) – Jafar Panahi
- Sentimental Value (Norvegia) – Joachim Trier
- Sirât (Spagna) – Oliver Laxe
- The Voice of Hind Rajab (Tunisia) – Kaouther Ben Hania
Miglior film d’animazione
- Arco – Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- Elio – Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
- KPop Demon Hunters – Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong
- Little Amélie or the Character of Rain – Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon
- Zootopia 2 – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Miglior cortometraggio animato
- Butterfly – Florence Miailhe, Ron Dyens
- Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski
- Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman
- The Three Sisters – Konstantin Bronzit
Miglior cortometraggio live-action
- Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
- A Friend of Dorothy – Lee Knight, James Dean
- Jane Austen’s Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder
- The Singers – Sam A. Davis, Jack Piatt
- Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata
Miglior documentario
- The Alabama Solution – Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
- Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen
- Cutting Through Rocks – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni
- Mr. Nobody Against Putin – candidati da determinare
- The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Miglior cortometraggio documentario
- All the Empty Rooms – Joshua Seftel, Conall Jones
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud, Juan Arredondo
- Children No More: “We Are and Are Gone” – Hilla Medalia, Sheila Nevins
- The Devil Is Busy – Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir
- Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon – Robert Kaplow
- It Was Just an Accident – Jafar Panahi
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Miglior sceneggiatura non originale
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Train Dreams – Clint Bentley, Greg Kwedar
Miglior fotografia
- Frankenstein – Dan Laustsen
- Marty Supreme – Darius Khondji
- One Battle After Another – Michael Bauman
- Sinners – Autumn Durald Arkapaw
- Train Dreams – Adolpho Veloso
Miglior montaggio
- F1 – Stephen Mirrione
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- One Battle After Another – Andy Jurgensen
- Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
- Sinners – Michael P. Shawver
Miglior sonoro
- F1 – Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta
- Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern
- One Battle After Another – José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- Sinners – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
- Sirât – Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Miglior scenografia
Frankenstein – Tamara Deverell, Shane Vieau
Hamnet – Fiona Crombie, Alice Felton
Marty Supreme – Jack Fisk, Adam Willis
One Battle After Another – Florencia Martin, Anthony Carlino
Sinners – Hannah Beachler, Monique Champagne
Migliori costumi
- Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott
- Frankenstein – Kate Hawley
- Hamnet – Malgosia Turzanska
- Marty Supreme – Miyako Bellizzi
- Sinners – Ruth E. Carter
Miglior makeup e hairstyling
- Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey
- Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
- Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
- The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg
Miglior colonna sonora
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- One Battle After Another – Jonny Greenwood
- Sinners – Ludwig Göransson
Miglior canzone originale
- Diane Warren: Relentless – “Dear Me” – Diane Warren
- KPop Demon Hunters – “Golden” – EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park
- Sinners – “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- Viva Verdi! – “Sweet Dreams of Joy” – Nicholas Pike
- Train Dreams – “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fire and Ash – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett
- F1 – Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
- Jurassic World Rebirth – David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould
- The Lost Bus – Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin
- Sinners – Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
Miglior casting
- Hamnet – Nina Gold
- Marty Supreme – Jennifer Venditti
- One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
- The Secret Agent – Gabriel Domingues
- Sinners – Francine Maisler
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.