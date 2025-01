Oscar 2025, Zoe Saldaña candidata per miglior attrice non protagonista

Dopo il Golden Globe è arrivata anche la nomination agli Oscar 2025: la bresciana d’adozione Zoe Saldaña – è sposata con il salodiano Marco Perego ed è stata recentemente avvistata proprio sul lago di Garda – sarà a Los Angeles il prossimo 2 marzo, e più nello specifico al Dolby Theatre di Hollywood, per partecipare alla cerimonia di premiazione, quando si scopriranno i nomi dei vincitori e delle vincitrici dell’Academy Award.

Leggi anche Chi è Marco Perego, il marito bresciano di Zoe Saldaña

La nomination

Saldaña – la notizia è arrivata nel pomeriggio del 23 gennaio – è tra le cinque candidate nella categoria «Best actress in a supporting role», ovvero per la miglior attrice non protagonista. A farle guadagnare la nomination è stata la performance nel film «Emilia Pérez» diretto dal fracese Jacques Audiard: la pellicola racconta la trasformazione fisica e morale di una boss del cartello messicano che, nata uomo, vive una transizione di genere. Emilia Pérez, dopo aver inscenato la propria morte, si confronta con il suo passato criminale, cerca di riunirsi alla famiglia e avvia un’organizzazione per aiutare le vittime del cartello. Tra dilemmi morali, conflitti familiari e amore, la storia esplora temi di identità, redenzione e giustizia.

Con lei anche Sebastian Stan e Karla Sofìa Gascòn (che interpreta Pérez) sono nominati per la performance in «Emilia Pérez», come miglior attore e attrice protagonisti. Jacques Audiard, il regista, idem, per «Best director».

I candidati a «miglior film»

«Emilia Pérez» è candidato anche a miglior film, insieme ad «Anora», «The brutalist», «A complete unknown», «Conclave», «Dune: part two», «I’m still here», «Nickel boys», «The substance» e «Wicked».

Delusione invece per «Vermiglio», ambientato nella zona del Passo del Tonale, che non è stato nominato per il miglior film straniero, pur essendo entrato nella shortlist.

Lo stesso vale per «Dovecote», cortometraggio di Marco Perego (protagonista era anche qui la moglie) che era entrato nella shortlist per «Best live action short film»: nemmeno lui rientra nei cinque finalisti di categoria.