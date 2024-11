Zoe Saldana a Salò: l’attrice a cena col marito Marco Perego

Breve tappa sul lago di Garda per Zoe Saldana. L'attrice statunitense, celebre soprattutto per aver interpretato Neytiri in «Avatar» di James Cameron, ha cenato all'Osteria dell'Orologio di Salò in compagnia del regista italiano Marco Perego, con il quale convolò a nozze nel 2013. Alberto Giacomini, il proprietario del locale, ha immortalato la loro visita con uno scatto poi pubblicato sui canali social del ristorante.

Zoe Saldana, classe 1978, si è di recente aggiudicata il «Prix d'interprétation féminine» al Festival di Cannes per la sua interpretazione in «Emilia Perez». Nata nel New Jersey da padre dominicano e madre portoricana, figura anche nel cast di «Guardiani della galassia» e «Star trek».