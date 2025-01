La «bresciana» Zoe Saldaña vince il Golden Globe

Enrico Danesi

Premio come miglior attrice non protagonista per la moglie del salodiano Marco Perego

2 ' di lettura

L'attrice Zoe Saldaña - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sono considerati un test (quasi) decisivo sulla strada degli Oscar. E nonostante i Golden Globe –assegnati da una novantina di giornalisti specializzati, non solo statunitensi – coincidano solo in certe occasioni con le ben più prestigiose statuette assegnate un paio di mesi dopo dai 10.500 membri dell’Academy Award (le cui categorie sono invero molte di più e parzialmente differenti), essi indicano una direzione, o quantomeno una tendenza, che è impossibile ignorare. Golden Globes, «Vermiglio»