La mela del Nuovo Eden tenta il pubblico: nuova stagione di film e incontri

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

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Cultura e spettacoli

Nel saggio di Flick e Puja, la costituzione italiana viene riletta come bussola di fronte alle nuove sfide della società.

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