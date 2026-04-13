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Mistery Game al Moretto per «Il Delitto del 3° Piano»

Appuntamento mercoledì 15 aprile alle 21. Prima dell’anteprima del film gli spettatori potranno calarsi nei panni di veri detective
Locandina dell'anteprima del film al cinema Moretto
Locandina dell'anteprima del film al cinema Moretto
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Mercoledì 15 aprile alle 21 al cinema Moretto anteprima de «Il Delitto del Terzo Piano». Non si tratterà di una semplice proiezione. Prima del film, in sala si terrà un vero e proprio Mystery Game: indizi, intuizioni e colpi di scena metteranno alla prova gli spettatori. (Biglietto online a questo link).

La trama

«Il Delitto del 3° Piano» racconta la storia di Colette, appassionata di cinema hitchcockiano, e di suo marito François, celebre autore di thriller. Vivono in un elegante palazzo borghese, immersi in una quotidianità raffinata ma logorata dalla routine. Passano le giornate a scrivere, correggere e limare parole, ma senza più riuscire a parlarsi davvero.
Finché qualcosa cambia. Dalle finestre del loro appartamento iniziano a osservare i nuovi vicini: una coppia inquieta, nervosa, sempre sul punto di esplodere. Quello che nasce come un gioco voyeuristico si trasforma presto in un’ossessione. Una scomparsa improvvisa, un orologio macchiato di sangue, occhiali spia, rumori nel cuore della notte: ogni indizio sembra gridare che qualcosa di terribile sia avvenuto proprio lì, nell’appartamento del 3° piano.


Convinti di trovarsi davanti a un vero delitto, Colette e François si spingono in un’indagine pericolosa, fatta di sospetti incrociati, fantasie noir e paure molto reali. E più si avvicinano alla verità, più il confine tra il thriller che scrivono e la vita che vivono inizia a sfumare.
«Il Delitto del 3° Piano» è un gioco al massacro raffinato, divertente, elegante e ironico, un omaggio al cinema di Hitchcock che esplora il desiderio, la paranoia e le crepe nascosti dietro ogni porta chiusa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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