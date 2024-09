Maria Chiara Arrighini sarà al cinema Moretto per presentare «Quasi a casa»

Attrici bresciane crescono, assai bene. Vedere, per credere, «Quasi a casa», film incentrato su un doppio debutto: l’esordio da regista di Carolina Pavone, trentenne romana già assistente negli ultimi tre film di Nanni Moretti (qui impegnato alla produzione); e quello assoluto sul grande schermo di Maria Chiara Arrighini, ventiseienne bresciana, già studente del cittadino liceo scientifico Calini, con alle spalle parecchio teatro.

Dopo la Mostra del Cinema di Venezia, entrambe saranno domani, martedì 17 settembre, alle 20.30, al cinema Moretto nell’omonima via, per presentare un film fresco, pieno d’entusiasmo e che pure non nasconde le zone d’ombra della vita. Racconta di Caterina, giovane cantante e musicista che forma col fratello Pietro un duo votato all’elettronica, strappando (faticosi) ingaggi a feste e locali, anelando un contratto discografico.

Nell’inerzia dell’estate romana, la ragazza si dirige sul litorale laziale con la speranza di incontrare la propria cantante preferita, la francese Mia Jerome. Ci riesce e, per una serie di circostanze fortunate, comincia a frequentarla, cercando di apprendere tutto quello che può sulla musica e lo star system, anche se hanno caratteri molto diversi e certe cose si imparano soltanto sulla propria pelle.

In «Quasi a casa» ci sono anche momenti non del tutto azzeccati, in virtù di una trama fluida, sincopata, che non punta sugli avvenimenti ma sulle psicologie, sulle suggestioni, sulle dinamiche tra i personaggi. Lontano da urgenze assertive o sentenziose, è comunque efficace nell’accompagnare la protagonista nel suo percorso liberatorio, di progressiva (e non immediata) consapevolezza.

La Arrighini è bravissima, ci auguriamo di vederla presto in altri ruoli di rilievo.