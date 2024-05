I Me contro Te tornano alla Multisala Oz: biglietti sold out

«Lui è Luì e lei Sofì insieme…» formano la coppia più famosa del web, capace di intrattenere milioni di bambini in giro per l’Italia: i «Me Contro Te». Il duo sarà presente domenica 2 giugno per la quarta volta alla Multisala Oz di Brescia, per incontrare tutti i piccoli fan e per presentare il loro ultimo film, dal titolo «Me Contro – Operazione Spie».

Il programma

La Multisala di via Sorbanella ha organizzato due proiezioni alle 15.45, una alle 15.50, due alle 17.30, una alle 17.40 e l’ultima alle 17.50, che saranno tutte anticipate da un momento in cui la coppia dei Me contro Te saluterà il pubblico presente in sala.

Come accaduto l’anno scorso, non sarà possibile fare foto e video con gli ospiti. I biglietti d’ingresso, venduti a 10euro l’uno, sono andati tutti sold out nel giro di pochi giorni. Pertanto, sarà possibile accedere alle sale solo ai possessori dei ticket.

Sono previste modifiche alla viabilità nel parcheggio della Multisala Oz durante gli orari in cui i talent presenteranno il film. Tutte le indicazioni verranno fornite dal personale che sarà a disposizione della clientela.

Chi sono i Me Contro Te

Il duo, formato da Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofì), a fine anno festeggerà i 10 anni dal primo video pubblicato su YouTube, piattaforma dove vantano quasi 7milioni di iscritti e oltre 10miliardi di visualizzazioni totali. Su TikTok, i dati parlano di 3milioni di follower e quasi 90milioni di like.

Oltre ai numeri, la coppia professionale (ma anche nella vita) è stata capace col tempo di diventare una vera e propria costante nella crescita dei bambini di questa generazione, creando contenuti colorati, divertenti e musicali. Non solo sui social, ma anche con la pubblicazione di libri e canzoni, attraverso serie andate in onda in tv, come Me Contro Te – La famiglia reale su Prime Video, e sul grande schermo con una saga che ha collezionato vari record di incassi al botteghino, arrivata ora al sesto e ultimo capitolo.

La trama

«L'armonia del Pianeta è minacciata dall'alleanza dei Malvagi: il Signor S. e Perfidiana hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Sofì e Luì insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo» - così viene raccontato il nuovo e ultimo capitolo della storia.

Il film, dalla durata di 101 minuti e con la regia di Gianluca Leuzzi, uscirà nelle sale dal 30 maggio. Gli eventi di presentazione avranno invece inizio il 31 maggio a Roma. Pellicola che andrà a concludere la saga di 5 titoli che ha riempito le sale italiane dal 2020 al 2023, con numeri da capogiro.