Pietro Castellitto: «Il mio falsario, metafora della Roma anni ’70»

Un classico espediente della fiction è quello di concentrare in un personaggio l’atmosfera di un’epoca storica, agendolo in modo anche liberamente romanzesco, ma dentro contesti autentici. Succede anche nel film original «Il falsario» prodotto da Cattleya e sceneggiato da Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori per la regia di Stefano Lodovichi, che da domani, venerdì 23 gennaio, sarà su Netflix. Un racconto che non a caso si autodefinisce “falsamente ispirato a una storia vera” e prende spunto dalla vita di Antonio «Tony» Chichiarelli (1948-1984), pittore e avventuriero, snodatasi nella Roma socio-politica-criminale degli anni ’70. La produzione è infatti ispirata anche dal saggio «Il falsario di Stato» (ed. Sem) di Nicola Biondo e Massimo Veneziani.

Il personaggio

Il vero Tony – che qui è interpretato dal 35enne attore®ista Pietro Castellitto – in un turbinìo di frequentazioni dalla Destra eversiva neofascista alla banda della Magliana; dalle Brigate Rosse alla rapina alla Brink’s Securmark, fino ad oscuri contatti politici, visse anni intensi ai margini della Storia d’Italia, sequestro-omicidio di Aldo Moro compreso; finendo infine ammazzato a colpi di pistola. «Il falsario» è uno spaccato dell’Italia d’allora, e ruota su vicende – vere, verosimili, fictionizzate secondo i momenti narrativi – di un maestro dell’arte del falso pittorico e della spregiudicatezza esistenziale.

Il film «falsamente ispirato»

Nelle note di regia, Stefano Lodovichi, già autore di apprezzate serie come «Il processo» (2019) e «Christian» (2022- 2023), noto da noi anche come marito della stimata attrice&artista bresciana (è nata alla Badia) Camilla Filippi, puntualizza: «Il film è... falsamente ispirato alla figura di Chichiarelli, perché il nostro Tony, un guascone, imperfetto, a tratti ragazzino e irrisolto, ha poco a che fare con le poche e misteriose informazioni arrivateci sul suo alter ego reale. Roma qui è un porto e una tempesta: quella sporca dove tutto scorre... quella degli artisti e degli ammazzati per strada, della malavita locale. Ma c’è pure la Grande Storia... come quando in via Caetani, il 9 maggio 1978 (la scoperta del cadavere di Aldo Moro), Tony deve scegliere chi essere, se farsi adulto. La mia idea di film è stata di renderlo il più immersivo possibile, portando lo spettatore dentro un’epoca che, pure, non ho vissuto personalmente, ma ho ricostruito con approfondita ricerca e coi pensieri e i ricordi di chi quegli anni li ha vissuti».

Sguardo sulla Storia

E Pietro Castellitto, in una video-intervista, ha evidenziato: «Ci siamo preoccupati che il mio Tony, più che rappresentare l’originale, fosse piuttosto una metafora di quei tempi. Come me li sono immaginati? Come molto vivi, quando c’era la sensazione che si potesse cambiare il mondo. È interessante quando una generazione diventa consapevole d’essere parte della Storia e ci fa i conti. Oggi invece siamo rassegnati, con noi giovani a guardare il futuro come pagine già scritte».

Accanto a Castellitto, nel cast spiccano Giulia Michelini, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo. Castellitto junior (il padre è l’attore-regista Sergio, prossimamente nel film-tv «The Gentlemen 2» di Guy Ritchie, con Benedetta Porcaroli e Michele Morrone, accanto a Theo James) è tra i più stimati giovani attori®isti emergenti. Nel 2024 ha impersonato Riccardo Schicchi nel film «Diva Futura» di Giulia Louise Steigerwalt vincendo il Nastro d’Argento di Miglior attore in film-comedy; ma già nel 2021 ebbe il David di Donatello di Miglior regista esordiente per «I predatori», e nel 2023 ha diretto e interpretato il dramma «Enea». In questo, «Il falsario» lascia il segno.