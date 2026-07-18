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Domenica 19 luglio l’Arena Moretto ospita Monica Guerritore

L’attrice e regista romana al Mo.Caalle 21.30 per presentare «Anna», il film da lei scritto, diretto e interpretato
Monica Guerritore nei panni di Anna Magnani
Monica Guerritore nei panni di Anna Magnani

Brescia si prepara ad accogliere Monica Guerritore. Questa sera l’attrice e regista romana sarà ospite dell’Arena Moretto sotto le stelle, allestita nel cortile del Mo.Ca di via Moretto 78, per presentare «Anna», il film da lei scritto, diretto e interpretato, dedicato alla figura leggendaria di Anna Magnani. L’incontro con il pubblico precederà la proiezione, in programma alle 21.30.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, Anna segna l'esordio alla regia di Monica Guerritore ed è il primo biopic dedicato alla grande attrice romana. Il racconto si concentra sulla notte del 21 marzo 1956, quando Anna Magnani attende la telefonata che potrebbe annunciarle la vittoria dell'Oscar per La rosa tatuata. Mentre il mondo è pronto a celebrarla, la protagonista affronta il dolore per la definitiva separazione da Roberto Rossellini. È un momento decisivo della sua vita, nel quale il successo si intreccia con una profonda crisi personale, destinata a riportarla verso il teatro e a un intenso percorso interiore tra memoria, amore e rinascita.

La serata rientra nella rassegna estiva del Cinema Moretto. Il biglietto costa 3,5 euro nell'ambito dell'iniziativa Cinema Revolution. Info: www.ilregnodelcinema.com.

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