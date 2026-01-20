Montagna protagonista al Nuovo Eden: si parte con «AltaVia 4000»

Montagna e cinema compongono un connubio sempre gradito, e la sezione di Brescia del Club Alpino Italiano intende consolidarlo ulteriormente con un nuovo programma di film che verranno proiettati al cinema Nuovo Eden in via Bixio 9, spaziando da trame di contenuto strettamente alpinistico fino a temi di carattere naturalistico.

Perché la passione per le terre alte si gioca in maniera dinamica nella frequentazione di spazi aperti e di contesti naturali, ma anche in poltrona, comodamente seduti davanti a un grande schermo.

A gennaio

La prima serata della rassegna viene proposta domani, mercoledì 21 gennaio alle 20.45 e offrirà la proiezione di «AltaVia 4000» di Luca Matassoni e Marco Tonolli. Il video dettaglia la salita di tutte le montagne delle Alpi di altezza superiore a quattromila metri realizzata nel 2021, in soli 80 giorni, dal bresciano Nicola Castagna e dal trentino Gabriel Perenzoni, entrambi guide alpine.

I due protagonisti saranno presenti in sala, e a conclusione della proiezione offriranno un momento di racconto di aneddoti e di esperienze vissute interagendo con il pubblico.

A febbraio

Nel mese di febbraio il tema scelto per la rassegna sarà «Scialpinismo - ieri e oggi», con due film che hanno trovato spazio anche al Trento Film Festival. Mercoledì 4 sarà proiettato «Le ali ai piedi» di Fulvio Mariani (2006) dedicato alla carismatica figura di John Falkiner, grande interprete del telemark; e l’11 febbraio «Painting the Mountains» di Pierre Cadot (2024) girato in Patagonia.

A marzo

Il successivo mese di marzo è dedicato alle donne e la rassegna coglie l’occasione della loro festa per sviluppare il tema «La montagna è donna, anche se le danno nomi da maschio», il 4 marzo con la proiezione di «Sophie Lavaud - L’ultima cima» di François Damilano (2024): dopo aver scalato tredici delle montagne più alte della Terra, Sophie Lavaud è a una sola vetta dal “grande slam” himalayano. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Il 18 marzo in cartellone «Straordinarie» di Giorgia Lazzarini (2025) si sei donne che hanno deciso di intraprendere il lavoro di rifugiste.

A maggio

Dopo una pausa nel mese di aprile il ciclo di proiezioni riprenderà a maggio sul tema «Grandi traversate - uomini e animali». Mercoledì 6 maggio verrà proposta la proiezione di «In marcia coi lupi» di Jean-Michel Bertrand (2019) viaggio tra le valli selvagge e i panorami mozzafiato delle Alpi francesi; il 20 maggio quella di «Wild Days» di Johan Guignard (2025): quattro amici hanno un’idea folle: vivere 50 giorni in completa autonomia nel cuore dell’Alaska.

Il biglietto costa 6,5 euro, ridotto 4,5 euro per i soci CAI, che potranno acquistarlo al botteghino o online, in questo caso presentando all’ingresso la tessera.

Per ulteriori informazioni: info@caibrescia.it.