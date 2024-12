«Brescia Selvaggia»: il documentario sullo zoo di Brescia esce al cinema e in tv

Il documentario «Brescia Selvaggia» esce al cinema e in tv. L’anteprima al Nuovo Eden è mercoledì 11 dicembre, la prima visione invece due giorni dopo, il 14, su Teletutto. Il documentario no-profit che porta la firma del regista bresciano Matteo Berta, racconta la storia affascinante e non sempre conosciuta del giardino zoologico del castello di Brescia, attivo nel XX secolo e chiuso definitivamente nel 1988.

Realizzato dalla famiglia Berta, nota anche per l’attività di antiquariato «La Bottega di Berta» di Borgosatollo, intende esplorare il rapporto tra la comunità bresciana e il mondo animale, con lo zoo come emblema della relazione.

Attraverso materiali d'archivio, interviste esclusive e ricostruzioni storiche, il documentario analizza come gli animali siano stati visti e trattati nella Brescia del Novecento. Il racconto offrirà uno sguardo critico ed emozionante su questa realtà, evidenziando sia gli aspetti positivi sia quelli controversi della presenza dello zoo.

«Brescia Selvaggia» ambisce a stimolare una riflessione profonda sulla relazione tra uomo e animali, esplorando implicazioni culturali, storiche ed etiche.

Tante le voci nella pellicola: quelle dei custodi come Vincenzo Bolpagni, quella di Roberto Boni – figlio di Bruno Boni, il sindaco che volle la riapertura dello zoo nel 1955 - quelle degli amministratori come Laura Castelletti e Paolo Corsini. E quelle di tanti cittadini bresciani.

Al cinema e in tv

L’uscita del documentario è programmata per mercoledì l'11 dicembre in anteprima al Nuovo Cinema Eden alle 18.30. La partecipazione, gratuita, è su invito e prenotazione per la cittadinanza (per prenotare; info.matteoberta@gmail.com; labottegadiberta@gmail.com). La prima visione in televisione sarà il 14 dicembre alle 20.30 su Teletutto.