Beatrice Sandri, attrice bresciana che recita con Pasotti e Argentero

Paola Gregorio

La giovane è nella serie «L’Appartamento - Sold Out» ora su RaiPlay, oltre che nel cast di «Doc 4». «Come la mia Kalindi, credo nei miei sogni»

La bresciana Beatrice Sandri (a destra) sul set di «L’Appartamento - Sold out»

«Luca Argentero è molto professionale e disponibile. Nelle pause si ferma volentieri a parlare». Beatrice Sandri, giovane attrice bresciana che da due anni vive a Roma per dedicarsi alla recitazione, ha conosciuto l’attore torinese sul set di «Doc. Nelle tue mani». Beatrice, cresciuta tra San Polo e il quartiere don Bosco, studi al Calini e laurea in Management per l’arte a Milano, è nel cast della quarta serie del medical drama, ormai cult, che dovrebbe andare in onda sempre su Raiuno la prossi